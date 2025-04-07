ТПП предложила отменить НДС на операции с продуктами, содержащими драгметаллы
Торгово-промышленная палата России выступила с инициативой освободить от НДС операции с рудами, концентратами и другими продуктами, содержащими драгоценные металлы. Об этом сообщил вице-президент ТПП Владимир Падалко в беседе с ТАСС.
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По словам Падалко, данная мера направлена на упрощение работы участников рынка, стимулирование инвестиций в драгоценные металлы, ускорение оборота ресурсов, увеличение добычи и создание новых рабочих мест. Он уточнил, что в настоящее время законопроект прорабатывается совместно с депутатами и Министерством финансов.
Инициатива касается поставок между добывающими компаниями, аффинажными организациями, Гохраном, ЦБ и банками. Ранее введенные льготы уже позволили банкам и аффинажным предприятиям продавать золото частным лицам без НДС, что повысило интерес к инвестициям в драгоценные металлы. Однако, как отмечают представители отрасли, дефицит сырья для аффинажной промышленности ограничивает ее возможности.
«Несмотря на то, что для самостоятельного производства аффинажными организациями инвестиционных драгоценных металлов может использоваться лом и отходы драгоценных металлов, реализация которых не облагается НДС, инвестиционных драгоценных металлов из указанного вторичного сырья просто не остается - все почти полностью используется для производства ювелирных изделий и слитков», — пояснил Падалко.
- Ранее ЦБ сообщал о планах обязать банки усилить контроль за операциями россиян с драгметаллами. Сомнительными могут считаться покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.
Фото на обложке: Billion Photos / Shutterstock / FOTODOM
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