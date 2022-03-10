Спрос на золото и палладий вырос на 300% — Сбербанк

Спрос россиян на золото и палладий за последние недели вырос на 300%, сообщили в Сбербанке. Драгоценные металлы стали одним из лучших вложений на фоне нестабильной ситуации на рынках. Повышенный спрос стимулировал и рост цен на золото, которое за два месяца подорожало на 70%.
В России 9 марта отменили налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке драгоценных металлов в слитках, в частности инвестиционного золота. Это способствовало росту продаж металлов, отметили в пресс-службе Сбербанка.
«Отмена НДС в размере 20% на покупку металлов означает, что цена однограммового слитка теперь пропорционально уменьшится и составит ориентировочно 8 тыс. рублей вместо 10 тыс. рублей», – пояснил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Нестабильная ситуация на фондовом и валютном рынках привели к повышению спроса на золото и палладий в четыре раза. В Сбербанке уточнили, что спрос вырос «в последние недели». Из-за повышенного спроса Сбербанк планирует открыть больше отделений, которые уполномочены продавать металлы в слитках.
О том, каким способом можно вложиться в золото и насколько выгодными могут быть эти вложения, RB спросили у экспертов.
По данным банка, в период с 11 января по 10 марта цена на золото выросла на 70%.
Фото на обложке: VladKK /
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