Минфин запустит ювелирный маркетплейс для стран ЕАЭС

В марте 2024 года заработает маркетплейс ювелирных изделий для стран ЕАЭС, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин РФ. Реализацией проекта занимаются финансовые ведомства России и Беларуси совместно с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР).

Работу над такой онлайн-площадкой ведут с января, платформа призвана помочь предпринимателям из России и стран ЕАЭС продавать свою продукцию без серьезных административных издержек, говорят в Минфине.

Производители смогут реализовывать товары без дополнительных затрат на старте, а покупатели получат возможность найти необходимый товар и купить его без перехода на сайт магазина.

По словам директора департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Минфина РФ Юлии Гончаренко, на первом этапе следует выстроить оптимальную логистику, чтобы товары доставлялись максимально быстро.

Сначала торговать на маркетплейсы будут компании из России и Беларуси, уточнили в ФЦИ ЕАБР. Когда платформу запустят полноценно, к ней смогут подключиться и другие страны ЕАЭС. Число участников при этом может расширяться. Интерес представляют ОАЭ, Китай, Таиланд и Вьетнам.

«Сегодня на долю России приходится порядка 30% мировой добычи алмазов, а по объему производства золота наша страна занимает 2–3-е место. Однако совокупная доля ювелирных изделий из стран ЕАЭС на мировом рынке составляет менее 1%», — говорит Гончарова.

По ее словам, запуск маркетплейса поможет повысить узнаваемость продукции российских производителей в мире.

Как показало недавнее исследование, россияне активно инвестируют в ювелирные украшения и драгоценные металлы. Украшения покупают 15% опрошенных, в драгметаллы вкладываются 23% респондентов.

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