Майнинг предложили приравнять к бизнесу, чтобы обложить налогами

Майнинг криптовалют следует приравнять к бизнесу, чтобы обложить отрасль налогами и вывести из «серой зоны». С таким предложением выступил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.
О новой инициативе в адрес законодателей пишет ТАСС со ссылкой на обращение от имени главы ТПП Сергея Катырина.
Катырин предлагает приравнять майнинг криптовалют к предпринимательской деятельности. Это позволит вывести данный бизнес из «серой зоны» и подвергнуть его налогообложению.
Кроме того, закон в сфере майнинга мог бы повлиять на проблему незаконного использования электроэнергии, считает глава ТПП. Катырин предлагает подумать над введением лимитов на потребление электроэнергии, когда это касается майнинга.
Из-за майнинга криптовалют энергопотребление в некоторых регионах РФ подскочило в 2,5 раза. По причине стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией.
В январе Владимир Путин поддержал идею разрешить майнинг в регионах с профицитом электроэнергии.
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Фото на обложке: Mark Agnor /
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