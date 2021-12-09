Из-за майнинга криптовалют энергопотребление в некоторых регионах РФ подскочило в 2,5 раза

Из-за теневого майнинга криптовалют бытовое потребление электроэнергии в 2021 году в ряде регионов РФ может вырасти в 2,5 раза. В целом по стране рост энергопотребления майнеров под видом населения за 2021 год может превысить 20%. Это может привести к перегрузкам в электросетях и авариям

Рост потребления электричества майнерами под видом «населения» в 2021 году в целом по стране может превысить 20%, сообщил «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков. При этом увеличение бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250%, заявил гендиректор Bitriver (оператор дата-центров для майнинга в РФ) Игорь Рунец.

Теневыми майнерами считают тех, кто не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют около 500-700 МВт, а их численность может составлять 50-100 тыс. человек.

Из-за стремительного роста такой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, считает Михаил Хардиков.

Майнеров привлекают регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию, сообщили в Минэнерго. Традиционно центром домашнего майнинга считается Иркутская область. Ранее региональные власти заявили о «лавинообразном» росте потребления электроэнергии в области на бытовые нужды на 159% из-за майнеров.

Такие нагрузки могут приводить не только к авариям и обесточиванию, но и к пожарам, отметил Игорь Рунец. По его данным, также домашний майнинг может получить распространение в Красноярском крае и в отдельных регионах европейской части РФ.

В Минэнерго подтвердили, что при таком незаконном подключении могут возникать перегрузки в электросетях, аварии, угрозы энергосистеме. В министерстве считают, что майнинг следует признать предпринимательской деятельностью.

Представители Минэнерго ранее подчеркивали, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — для бизнеса или личного потребления. Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что майнеры не должны получать электроэнергию по ценам для населения.

Учитывая, что майнинг направлен на извлечение прибыли, использование субсидируемых тарифов для населения, которые устанавливаются на существенно более низком уровне, в таких случаях необоснованно, подчеркнули в НП «Совет рынка»

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