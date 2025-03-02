Норвежская Haltbakk Bunkers отказалась от поставок топлива США из-за Трампа
Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers отказалась от поставок топлива американским военным и кораблям, базирующимся в Норвегии. Это произошло после спора, возникшего между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.
- Новости
«Нас от этого тошнило. Коротко и ясно. В результате мы решили немедленно прекратить работу в качестве поставщика топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — написала компания в своих соцсетях.
В беседе с норвежским изданием Kystens глава Haltbakk Group Гуннар Гран сообщил, что его компания не поставит «ни литра» топлива американцам, пока Трамп остается президентом.
Однако в разговоре с газетой VG Гран уточнил, что решение отказаться от поставок топлива США — «символический шаг», поскольку у Haltbakk нет действующего контракта с американцами.
Haltbakk Bunkers выступила с призывом «никакого топлива американцам» и призвала норвежские и европейские компании последовать ее примеру. Однако позднее Haltbakk Bunkers удалила публикацию об отказе сотрудничать.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик рассказал, что заявления отдельных компаний «не соответствуют политике норвежского правительства», и его страна как член НАТО продолжит поставлять топливо для американских кораблей.
28 февраля Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели встречу в Овальном кабинете Белого дома, после которого должна была быть подписана сделка между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.
В ходе встречи стороны начали спор по поводу ситуации на Украине и помощи США, в результате которого украинская делегация покинула Белый дом без подписания соглашения.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 В Норвегии детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями Власти хотят защитить детей от «власти алгоритмов» 24 октября 13:54
- 2 Маск не поехал на деловой ужин в Осло из-за его «дороговизны» Богатейший человек в мире сказал, что для него это будет «сложно и дорого» 18 октября 10:26
- 3 В Норвегии электрокаров впервые стало больше, чем авто на бензине Несмотря на то, что страна — крупный производитель нефти 23 сентября 16:54
- 4 История скейтбординга: как катание на доске стало олимпийским спортом В Норвегию скейты провозили контрабандой 01 августа 21:06