Норвежская Haltbakk Bunkers отказалась от поставок топлива США из-за Трампа

Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers отказалась от поставок топлива американским военным и кораблям, базирующимся в Норвегии. Это произошло после спора, возникшего между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Нас от этого тошнило. Коротко и ясно. В результате мы решили немедленно прекратить работу в качестве поставщика топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — написала компания в своих соцсетях.

В беседе с норвежским изданием Kystens глава Haltbakk Group Гуннар Гран сообщил, что его компания не поставит «ни литра» топлива американцам, пока Трамп остается президентом.

Однако в разговоре с газетой VG Гран уточнил, что решение отказаться от поставок топлива США — «символический шаг», поскольку у Haltbakk нет действующего контракта с американцами.

Haltbakk Bunkers выступила с призывом «никакого топлива американцам» и призвала норвежские и европейские компании последовать ее примеру. Однако позднее Haltbakk Bunkers удалила публикацию об отказе сотрудничать.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик рассказал, что заявления отдельных компаний «не соответствуют политике норвежского правительства», и его страна как член НАТО продолжит поставлять топливо для американских кораблей.

28 февраля Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели встречу в Овальном кабинете Белого дома, после которого должна была быть подписана сделка между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.

В ходе встречи стороны начали спор по поводу ситуации на Украине и помощи США, в результате которого украинская делегация покинула Белый дом без подписания соглашения.