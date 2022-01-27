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Владимир Путин поддержал идею разрешить майнинг в регионах с профицитом электроэнергии

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Президент РФ Владимир Путин негласно поддержал предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка (ЦБ) о его полном запрете. Накануне Путин вмешался в спор Минфина с Банком России и призвал их разрешить разногласия, но не выразив своего мнения в отношении майнинга и обращения криптовалют.

Владимир Путин поддержал идею разрешить майнинг в регионах с профицитом электроэнергии

Путин поддерживает предложение разрешить майниг в России, но ограничить его регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Карелия, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался сообщить официальную позицию Путина, отметив лишь, что президент призвал правительство и ЦБ урегулировать свои разногласия.

Путин 26 января 2022 года попросил Минфин и ЦБ прийти к согласию в отношении регулирования криптовалют и майнинга. Президент не занял какую-либо из сторон, однако отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере криптовалют. В частности, Путин обратил внимание на профицит электроэнергии и достаточную подготовку кадров, что даст стране определенные возможности в майнинге криптовалют.

Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг, поскольку, по мнению регулятора, они несут риски для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности. Минфин 25 января выступил против предложения ЦБ, призвав регулировать криптовалюты, а не запрещать. Министерство разработало концепцию регулирования обращения криптовалют и направило его в правительство.

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Фото на обложке: Artie Medvedev / Shutterstock

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