«Прийти к единому мнению»: Путин вмешался в спор Банка России и Минфина о криптовалютах

Банк России выступил за запрет, Минфин выступил против запрета – вопрос о судьбе криптовалют в итоге дошел до Владимира Путина. Президент не высказал однозначного мнению по поводу спора регулятора и министерства, но отметил конкурентные преимущества России в сфере майнинга.

О криптовалютах Владимир Путин высказался на совещании с членами правительства. Президент призвал Банк России и министерство финансов прийти к единому мнению относительно будущего криптовалют в стране.

Ранее ЦБ РФ выступил за полный запрет операций с криптовалютой в России, а Минфин в ответ выступил против. По мнению ЦБ РФ, использование криптовалют несет высокие риски, поэтому от операций с ними стоит полностью отказаться. В Минфине же считают, что криптовалюты нужно не запрещать, а регулировать, чтобы не спровоцировать отток IT-специалистов и технологий из России.

Владимир Путин не поддержал ни одну из сторон спора, но отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере криптовалют. Президент в частности обратил внимание на профицит электроэнергии и достаточную подготовку кадров, что даст стране определенные возможности в майнинге криптовалют.

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