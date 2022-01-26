«Прийти к единому мнению»: Путин вмешался в спор Банка России и Минфина о криптовалютах

Банк России выступил за запрет, Минфин выступил против запрета – вопрос о судьбе криптовалют в итоге дошел до Владимира Путина. Президент не высказал однозначного мнению по поводу спора регулятора и министерства, но отметил конкурентные преимущества России в сфере майнинга.
О криптовалютах Владимир Путин высказался на совещании с членами правительства. Президент призвал Банк России и министерство финансов прийти к единому мнению относительно будущего криптовалют в стране.
Ранее ЦБ РФ выступил за полный запрет операций с криптовалютой в России, а Минфин в ответ выступил против. По мнению ЦБ РФ, использование криптовалют несет высокие риски, поэтому от операций с ними стоит полностью отказаться. В Минфине же считают, что криптовалюты нужно не запрещать, а регулировать, чтобы не спровоцировать отток IT-специалистов и технологий из России.
Владимир Путин не поддержал ни одну из сторон спора, но отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере криптовалют. Президент в частности обратил внимание на профицит электроэнергии и достаточную подготовку кадров, что даст стране определенные возможности в майнинге криптовалют.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Kevin McGovern /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минфин выступил против запрета криптовалют в России
- 2 В России обсудили токенизацию безналичных рассчетов
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 В Казани предложили создать пилотную зону регулирования криптовалютного рынка
- 5 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022