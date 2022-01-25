Минфин выступил против запрета криптовалют в России

Минфин выступил против предложения Центрального банка (ЦБ) запретить криптовалюты в России. В министерстве считают, что криптовалютный рынок нужно регулировать, а не запрещать.
Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков выступил против запрета криптовалют в России, сообщил РБК. «Тут надо дать возможность этим технологиям развиваться (майнингу и т.п.). В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка», — заявил Чебесков.
По его словам, Минфин уже подготовил концепцию регулирования криптовалютного рынка и направил ее на рассмотрение в правительство.
Чебесков считает, что власти должны защищать интересы россиян, которые покупают криптовалюту или используют ее в каких-либо технологических решениях. «В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — указал чиновник.
По мнению Чебескова, мир сильно виртуализировался, а технологии развиваются с такой скоростью, что Россия просто не может себе позволить запрещать какую-либо высокотехнологичную индустрию. Он указал, что в России есть очень много молодых криптоэнтузиастов, которым эта тема интересна. И, конечно, мы не хотим, чтобы эти технологии уходили из нашей страны, <…> хотелось бы развивать внутри страны», — подчеркнул он.
20 января 2022 года Bloomberg сообщил, что ФСБ убедила председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в РФ, поскольку их используют для финансирования оппозиции.
В тот же день Банк России выпустил доклад, в котором утверждалось, что криптовалюты несут риски для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности. А также предлагалось запретить в России майнинг и обращение криптовалют.
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Фото на обложке: Pixamin /
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