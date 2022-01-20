Bloomberg: ФСБ убедила главу ЦБ полностью запретить криптовалюты в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила председателя Центрального банка (ЦБ) Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить финансирования оппозицию и СМИ-иноагентов.
ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил «Интерфакс» (в пересказе Bloomberg).
По оценке агентства, объем цифровых активов россиян, которые зарегистрировали 13 млн криптокошельков, достиг 7 трлн рублей. Такой масштаб беспокоит ФСБ.
Глава Банка России неоднократно негативно высказывалась о вложениях в криптовалюты. Она указывала на высокую волатильность и риски для инвесторов, а также на использование криптовалют для нелегальных операций «криминального характера».
В декабре 2021 года Набиуллина заявила, что ЦБ выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России. В этом же месяце стало известно, что ЦБ хочет полностью запретить инвестиции в криптовалюты на фоне растущего числа криптовалютных операций россиян, поскольку видит в этом риски для финансовой стабильности.
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Фото на обложке: SGr /
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