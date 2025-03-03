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Обвиняемые по делу об отравлениях «Мистером Сидром» частично признали вину

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян, производители алкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за которого в 2023 году умерли 50 человек, частично признали вину. При этом они не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору, передает корреспондент ТАСС из зала суда Красноглинского района Самары.

Обвиняемые по делу об отравлениях «Мистером Сидром» частично признали вину
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Агентство напомнило, что фигуранты проходят обвиняемыми по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

  • По версии следствия, летом 2023 года напитком «Мистер Сидр» отравились больше 100 человек. 50 покупателей погибли, еще 66 получили отравления различной степени тяжести. Контрафактный сидр продавался в нескольких регионах России, в том числе в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях.
  • ТАСС пишет, что Гусейнов ранее пытался добиться прекращения дела, но суд отказал в его ходатайстве. Следствие установило, что учредитель и фактический руководитель ООО «Анди» Гусейнов вместе с Айрапетяном создали производство сидра в Самаре, а для снижения расходов вместо использования естественной технологии создания напитка начали разбавлять растворимый сок метиловым спиртом.
  • В феврале 2024 года суд вынес приговоры другим фигурантам дела — Дмитрию Егорову, его отцу Алексею и сотруднику полиции Ивану Гребенкину. В Генпрокуратуре указали, что они продали Айрапетяну не менее 4 тыс. л спирта, который был украден со склада ГУ МВД по Самарской области.

Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock / FOTODOM

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