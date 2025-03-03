Анар Гусейнов и Артем Айрапетян, производители алкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за которого в 2023 году умерли 50 человек, частично признали вину. При этом они не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору, передает корреспондент ТАСС из зала суда Красноглинского района Самары.

Обвиняемые по делу об отравлениях «Мистером Сидром» частично признали вину

https://rb.ru/news/mr-sidr/

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