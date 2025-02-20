Роспотребнадзор изъял более 2 тонн продукции в дарксторах «Самоката» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве изъяло 2,1 тонны продукции из дарксторов сервиса доставки «Самокат» в результате проверки 131 точки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Проверки были плановыми. Специалисты выявили грубые санитарные нарушения:
- температурный режим хранения продуктов не соблюдался
- готовую продукцию хранили без маркировки или с недостоверной информации
- в дарсторах хранились продукты с истекшим сроком годности
- компания не проводила регулярные проверки
- курьеры возили заказы в термосумках без термометров и охлаждающих элементов
Исследования Роспотребнадзора показали, что 145 из 364 образцов салатов и полуфабрикатов не соответствовали нормам безопасности. Юрлицо «Самоката» — ООО «Умный ритейл» оштрафовали на 550 тыс. рублей.
Нестандартная ситуация. В пресс-службе «Самоката» RB.RU подтвердили, что по результатам проверки Роспотребнадзора была утилизирована «продукция отдельных поставщиков, не соответствующая обязательным требованиям, а также строгим стандартам качества, действующим в “Самокате”».
В компании заверили, что вывели из ассортимента товары, не прошедшие проверку, и запланировали «внеплановые аудиты всех поставщиков, чья продукция показала несоответствие», предписания Роспотребнадзора «уже находятся в процессе устранения».
Контекст. Это не первый раз, когда в работе «Самоката» выявили проблемы. Через сервис прошлым летом продавалась продукция «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») — салат с фасолью, из-за которой в России летом 2024 года произошла крупнейшая вспышка ботулизма с 1999 года. Тогда заразились 417 человек, из них двое умерли. Поставщиком фасоли оказалась подмосковная компания «Савон-К».
Суд по требованию Роспотребнадзора 29 июня приостановил работу «Кухни на районе» на 60 суток, сервис не работает и сейчас. Гендиректор компании Антон Лозин находится под домашним арестом по делу об отравлении. Также в конце декабря 2024 года суд продлил арест руководителю отдела качества сервиса Елене Машковой и главе компании «Савон-К» Владимиру Шину. Пострадавшие от ботулизма начали подавать к «Кухне на районе» и «Самокату» иски, по пяти из ним требования разнятся от 250 тыс. до 2 млн рублей.
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