В России предложили создать реестр маркетплейсов

В России появится реестр маркетплейсов, в который войдут платформы с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки. Так власти планируют минимизировать число лиц и компаний, которые могут попасть под действие готовящегося закона о платформенной экономике, рассказал источник «Коммерсанта», близкий к обсуждению законопроекта.

В последней версии законопроекта говорится, что правительство запустит реестр «посреднических цифровых платформ» — маркетплейсов. Включать в него будут площадки, которые будут соответствовать критериям по аудиторным показателям. Их отдельно определит правительство.

Критерии помогут исключить из списка информационные ресурсы, а также площадки, реализующие товары и услуги собственных брендов, сайты, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсети и мессенджеры, пояснил собеседник издания.

Проект нуждается в дальнейшей доработке, заявил «Коммерсанту» представитель Wildberries. По его словам, документ может ограничить возможности продавцов по продвижению товаров, из-за чего снизятся обороты. Также подразумеваются большие несоразмерные нарушению штрафы, подчеркнули в компании. Сейчас в законопроекте прописано, что маркетплейсы могут получить штраф до 1 млн рублей.

О разработке единого законопроекта для всех цифровых платформ в конце сентября заявил глава Минэка Максим Решетников. Предполагалось, что он будет регулировать деятельность посреднических онлайн-платформ, причем не только маркетплейсы, но и агрегаторы такси, сервисы доставки еды и другие площадки. В феврале министерство доработало проект закона, убрав из него некоторые спорные требования. Например, платформы освободили от обязанности отслеживать «маскировку» сотрудников под самозанятых.

Фото на обложке: mamewmy / Freepik