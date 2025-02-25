Минэк предложил обязать маркетплейсы помечать товары от иностранцев

Минэкономразвития предложило новые правила для цифровых платформ в рамках законопроекта «О платформенной экономике», сообщает Forbes. Документ, внесенный в кабмин 20 февраля, обяжет маркетплейсы помечать товары, которые продают иностранцы, а также регистрировать продавцов в системе «Честный знак», если их продукция подлежит обязательной маркировке.

Что изменится? Согласно проекту, маркетплейсы должны будут указывать в карточках товара, что продавец является иностранным юрлицом, а также подтверждать его регистрацию в системе маркировки. Это касается, например, обуви, парфюмерии, электроники и других категорий, где высок риск контрафакта. Законопроект также вводит единые правила взаимодействия платформ с партнерами: порядок изменения условий договоров, предоставления скидок, досудебного урегулирования споров и ответственности за некачественные товары.

«За» и «против». Опрошенные Forbes эксперты называют инициативу логичным шагом. Алексей Поповичев из ассоциации «Русбренд» считает, что прозрачность данных о сертификатах и маркировке поможет покупателям избежать некачественных товаров. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов добавил, что площадки уже сотрудничают с ЦРПТ (оператором «Честного знака»), поэтому доработка функционала не станет проблемой.

В Wildberries заявили, что поддерживают меры по защите потребителей, но напомнили, что ответственность за качество лежит на продавцах. В ЦРПТ уверены, что новые требования укрепят доверие к маркетплейсам: «Основные платформы давно работают с маркировкой, поэтому дополнительные правила лишь усилят контроль».

Однако в Avito обратили внимание на сложности: платформа не всегда может проверить, подлежит ли товар маркировке, так как информацию заполняют сами продавцы. Алексей Егоров из JVO предупредил, что адаптация платформ к новым требованиям потребует затрат на обновление интерфейсов и процессов. «Эти издержки могут частично переложить на продавцов и покупателей», — отметил он.

По данным «Коммерсанта», в России может появиться реестр маркетплейсов, в который войдут платформы с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки. По словам источника газеты, близкого к обсуждению инициативы, так власти планируют минимизировать число лиц и компаний, которые могут попасть под действие готовящегося закона о платформенной экономике.

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