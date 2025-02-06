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Бизнес попросил власти не запрещать иностранные слова на вывесках

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Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину с просьбой сохранить для бизнеса возможность использовать иностранные слова на вывесках, пишет Forbes со ссылкой на текст письма.

Бизнес попросил власти не запрещать иностранные слова на вывесках
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Обращение отправлено на фоне рассмотрения в Госдуме законопроекта, который предлагает «ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве (в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в продукции средств массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности)».

Глава АКОРТ Игорь Караваев заявил, что для бизнеса крайне важно сохранить возможность использовать в коммерческой деятельности названия как на русском, так и на других языках, поскольку это обеспечивает узнаваемость брендов в глазах потребителей и контрагентов, а также «оправдывает серьезные инвестиции российских правообладателей в развитие коммерческих обозначений».

Схожую позицию выразил глава АКИТ Артем Соколов. «Опасение вызывает положение об обязательном использовании государственного языка в коммерческом обозначении. Исторически большинство сайтов в интернете пишутся латиницей, названия компаний с ними коррелируются — это позволяет четко идентифицировать компанию», — отметил он.

Запрет на иностранные наименования повлечет необходимость замены вывесок, траты на это, по оценке Соколова, «однозначно будут исчисляться десятками миллиардов рублей». В первую очередь это коснется малого и среднего бизнеса, поскольку менять вывески, в частности, придется на пунктах выдачи заказов, владельцами которых являются предприниматели, добавил глава АКИТ.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с Forbes отметил, что авторы законопроекта чрезмерно акцентируют внимание на вывесках. Хотя русский язык действительно должен преобладать над иностранными, нет необходимости переоценивать значимость вывесок с использованием латиницы, подчеркнул депутат.

Законопроект о запрете иностранных слов на вывесках был внесен в Госдуму группой депутатов из «Единой России» в октябре 2023 года. Примерами англицизмов, от которых надо защитить русский язык, авторы проекта указали такие слова, как «coffee», «sale» и «open».

Отвечаем на вопросы об «антиотмывочном» законе и подсказываем, что делать, если вы столкнулись с ограничениями, в курсе «Самое важное о 115-ФЗ».

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock / FOTODOM

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