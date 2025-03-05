X5 закрыла сделку по покупке сибирских сетей «Красный яр» и «Слата»
X5 Group (владеет «Пятерочкой», «Перекрестком» и другими сетями) закрыла сделку по покупке 100% долей сибирских торговых сетей «Красный яр» и «Слата». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице компании во «ВКонтакте». Сумму сделки в X5 не раскрыли.
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Согласно релизу, сети будут работать под собственными брендами с сохранением операционных процессов и «продолжат фокусироваться на улучшении клиентского опыта». В части магазинов с большой торговой площадью планируется обновить зоны с фруктами и овощами, готовой едой, кулинарией и кафе, а также мясные отделы.
По данным X5, на конец января в России работало 248 магазинов «Красный яр» и принадлежащей компании сети «Батон», 363 супермаркета «Слата» и дискаунтера «Хлеб Соль», которые представлены в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской области, Тыве, Бурятии и Хакасии. «В распоряжении торговых сетей находятся шесть распределительных центров в Красноярске, Иркутске, Братске и Чите общей площадью 62 тыс. кв. м», — добавили в X5.
- X5 сообщила о планах приобрести «Красный яр» и «Слату» в августе 2022 года. В компании отмечали, что после сделки эти сети продолжат работу под своими брендами, но часть операционных процессов будет интегрирована в процессы X5 для «синергетического эффекта» в сфере закупок и логистики. В компании заявили, что за счет приобретения сетей намерены расширить присутствие в Восточной Сибири. На август 2022 года в Сибирском федеральном округе работало чуть больше 1 тыс. магазинов «Пятерочка».
Фото на обложке: Wikipedia
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