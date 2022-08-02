Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» купит контроль в двух сибирских торговых сетях

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» купит контрольные доли в сибирских торговых сетях «Красный Яр» и «Слата». Ранее стало известно, что X5 Group планирует ускорить развитие сети дискаунтеров «Чижик» в регионах России.

О планируемой сделке Forbes рассказали в X5 Group. Условия в компании не раскрывают.

Если сделку одобрит Федеральная антимонопольная служба, X5 Group станет владельцем 70%-ных долей в торговых сетях «Красный Яр» и «Слата». Первая располагает 226 магазинами в Красноярском крае, республике Тыва, Хакасии, вторая – 362 магазинами в Забайкальском крае, Иркутской области и республике Бурятия.

Магазины «Красного Яра» и «Слаты» продолжат работать под собственными брендами, сохранят руководящий состав. X5 Group намерена частично интегрировать операционные процессы сетей в собственные, отметили в компании.

Ранее стало известно, что X5 Group планирует ускорить развитие сети дискаунтеров «Чижик» и к концу года довести их количество в 11 регионах страны до 500.

Сеть «Пятерочек» от X5 Group в Сибирском Федеральном округе насчитывает 1095 магазинов. Ритейлер также располагает двумя распределительными центрами в округе.

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