Госдума поддержала законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает запретить использование англицизмов и иностранных слов на вывесках и витринах торговых точек. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Основной смысл законодательной инициативы <...> — защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там отмечается, что депутаты хотят ограничить применение иностранных слов в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг потребителям, в СМИ, градостроительной деятельности и других случаях.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и других «должно стать невозможным».

Комментируя законопроект, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что бизнесу не придется менять уже существующие названия брендов. «Что касается торговых знаков и фирменных наименований, то фирменных наименований не касается. Не нужно менять названия, которые уже есть», — сказала Казакова.

В начале февраля Forbes сообщил, что представители бизнеса раскритиковали этот законопроект. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили депутатов сохранить для бизнеса возможность использовать иностранные слова на вывесках, так как это обеспечивает узнаваемость брендов в глазах потребителей.

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