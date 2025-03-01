Реклама кредитов и оформление недвижимости: какие еще законы для бизнеса вступают в силу с 1 марта

Ранее RB.RU уже знакомил предпринимателей с основными законами, вступающими в силу с 1 марта 2025 года. Дополним эту подборку еще несколькими нововведениями.

Недвижимость: обязательное оформление построенных объектов перед их эксплуатацией. Вступил в силу Федеральный закон № 487-ФЗ, вносящий изменения в процедуру оформления недвижимости. Ранее застройщики могли не оформлять сооружения, что приводило к правовым проблемам при продаже или переоформлении собственности. Теперь же эксплуатация объекта без официального оформления станет незаконной. Также закон усиливает требования к кадастровому учету земельных участков, требуя наличия информации о границах участка в ЕРГН. Это предупредит споры и незаконные сделки с земельными участками.

Вступил в силу Федеральный закон № 487-ФЗ, вносящий изменения в процедуру оформления недвижимости. Ранее застройщики могли не оформлять сооружения, что приводило к правовым проблемам при продаже или переоформлении собственности. Теперь же эксплуатация объекта без официального оформления станет незаконной. Также закон усиливает требования к кадастровому учету земельных участков, требуя наличия информации о границах участка в ЕРГН. Это предупредит споры и незаконные сделки с земельными участками. Ужесточение контроля за деятельностью иностранных агентов: будут введены специальные рублевые счета. Закон № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», значительно дополнен. Теперь все доходы, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, аренды имущества, процентов по вкладам, долевого участия в организациях, а также от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, должны зачисляться на эти счета. Изначально предлагалось ограничить только доходы от творческой деятельности. Однако, в результате обсуждений и доработок проекта, ограничения распространились на значительно более широкий круг источников дохода. Вывести средства за границу со специального счета будет невозможно до момента исключения из реестра Минюста.

Закон № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», значительно дополнен. Теперь все доходы, полученные от продажи недвижимости и транспортных средств, аренды имущества, процентов по вкладам, долевого участия в организациях, а также от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, должны зачисляться на эти счета. Изначально предлагалось ограничить только доходы от творческой деятельности. Однако, в результате обсуждений и доработок проекта, ограничения распространились на значительно более широкий круг источников дохода. Вывести средства за границу со специального счета будет невозможно до момента исключения из реестра Минюста. Новые требования к рекламе кредитов: рекламодатели обязаны предоставлять полную информацию об условиях и сумме кредитов и займов. Если в рекламе не указано хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита (например, процентная ставка, комиссия), то должны быть добавлены фраза «Изучите все условия кредита (займа)» (не менее 5% площади или 3 секунд видео) и ссылка на страницу с подробными условиями. Особое внимание уделено процентным ставкам. Если в рекламе указываются процентные ставки, то необходимо также отобразить диапазоны значений полной стоимости кредита. Это позволит потребителям лучше понимать реальную стоимость кредита, избегая скрытых платежей и комиссий. Кроме того, реклама кредитных услуг теперь должна содержать предупреждение с призывом оценить свои финансовые возможности (также не менее 3 секунд видео или 5% площади).

Помимо этого, 1 марта стало известно, что с 1 июля ужесточаются требования к обработке персональных данных россиян, соответствующие поправки в закон «О персональных данных» подписал президент, сообщает ТАСС. Данные будет запрещено накапливать, хранить, обновлять в любых базах за пределами РФ.

«Прежнее регулирование позволяло операторам связи осуществлять хранение и обработку таких данных, в том числе за пределами России, что не позволяло обеспечить надежную защиту персональных данных и создавало предпосылки к их утечке», — заявили представители команды вице-премьера главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Также информационное агентство со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина сообщает, что рекламодателей ждут штрафы за размещение рекламы в незарегистрированном Telegram-канале с аудиторией более 10 тыс. человек. За репост такого канала также предусмотрены наказания.

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