Весной в России начнут действовать новые правила выдачи чеков в заведениях общепита, отменят мораторий на налоговые проверки IT-компаний, запретят продажу энергетиков детям, а отгулы сотрудников обяжут компенсировать при увольнении. RB.RU рассказывает, что изменится в российских законах с 1 марта.

Отмена моратория на проверки IT-компаний и компенсация отгулов при увольнении: что изменится для бизнеса в марте

https://rb.ru/news/march-law-for-business/

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