Отмена моратория на проверки IT-компаний и компенсация отгулов при увольнении: что изменится для бизнеса в марте
Богдан Музыченко
Весной в России начнут действовать новые правила выдачи чеков в заведениях общепита, отменят мораторий на налоговые проверки IT-компаний, запретят продажу энергетиков детям, а отгулы сотрудников обяжут компенсировать при увольнении. RB.RU рассказывает, что изменится в российских законах с 1 марта.
Отмена моратория на проверки IT-компаний и компенсация отгулов при увольнении: что изменится для бизнеса в марте
https://rb.ru/news/march-law-for-business/
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- С 1 марта рестораны, кафе и другие заведения общепита будут обязаны печатать и выдавать фискальные чеки до расчета гостя. Изменения потребовались, так как официанты иногда забывают или осознанно не выдают чеки после оплаты, в результате чего расходятся данные внутреннего учета компании и переданные в Федеральную налоговую службу (ФНС), поясняли в ведомстве.
- Предельный срок оплаты торговыми сетями продуктов со сроком годности пять и менее дней сократится до четырех рабочих дней. Это правило будет действовать с 1 марта, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот. Сейчас торговые сети должны рассчитываться с поставщиками за продукты со сроком годности менее 10 дней в течение восьми рабочих дней с момента их получения.
- С 1 марта на «Госуслугах» появится сервис, который позволит устанавливать самозапрет на получение кредитов. Изменение будет фиксировать в кредитной истории. Россияне смогут запретить себе брать потребительские кредиты и микрозаймы, а также оформлять кредитные карточки. Мера не коснется ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.
- Вступит в силу ряд изменений в сфере торговли алкоголем и табаком. Например, с 1 марта данные о маркировке спиртного нужно будет загружать не только в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), но и в систему «Честный знак», а бестабачные смеси для нагревания (в том числе кальянные) будут приравнены к никотинсодержащей продукции — их торговлю ограничат, а рекламу запретят.
- В Вологодской области с 1 марта продавать алкоголь в магазинах по будням можно будет лишь с 12:00 до 14:00 по местному времени. Ограничение не распространится на рестораны, кафе, бары, театры и гостиницы. По выходным и праздникам продажа алкоголя будет вестись как обычно.
- С 1 марта продажа энергетиков несовершеннолетним будет запрещена на всей территории России. Сейчас такое ограничение действует более чем в 60 регионах страны, включая Московскую область и Санкт-Петербург. Кроме того, региональные власти получат возможность устанавливать ограничения на время и место продажи энергетических напитков.
- Власти расширят перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в «Честном знаке». С марта в него добавят одежду, белье, смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости, влажные корма для животных, бакалейную и другую пищевую продукцию в потребительской упаковке, отдельные виды БАДов, парфюмерию и товары бытовой химии, отдельные антисептические средства.
- 4 марта истекает срок моратория на налоговые проверки IT-компаний, включенных в специальный реестр Минцифры. С этой даты ФНС сможет оценить, исправно ли IT-организация платила налоги в предшествующие проверке три года. Если служба обнаружит нарушения, то сможет доначислить налоги, штрафы и пени.
- Владельцев сайтов, распространителей рекламы и агрегаторов с суточной аудиторией более 200 тыс. пользователей с 1 марта обяжут выделять до 5% рекламных мест на социальную рекламу. Кроме того, маркировать ее нужно будет как и обычную, то есть нужно будет получать идентификатор, указывать его в рекламном сообщении и передавать данные в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
- Работодатели будут обязаны компенсировать отгулы сотрудников при их увольнении. Правило начнет действовать 1 марта. Выплата будет рассчитываться как разница между суммой, которую работник получил бы за работу в выходные, и фактически выплаченной за них. Сотрудник при этом должен использовать отгул в течение года со дня работы в выходной или добавить его к отпуску.
- Сотрудники смогут стать наставниками для своих коллег. Условия наставничества и вознаграждение за него нужно будет прописать либо в трудовом договоре, либо дополнительном соглашении к нему. Регулировать труд наставников будет соответствующая статья в Трудовом кодексе.
- Юрлица смогут регистрировать права на недвижимость только электронно. Для постановки недвижимости на кадастровый учет или регистрации прав на нее, компания с марта должна будет направить в Росреестр лишь цифровые заявления и документы. Если вместо электронных предоставить бумажные материалы, Россреестр вернет их без рассмотрения.
Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM
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