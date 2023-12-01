В России на треть сократилась доля венчурных фондов, инвестирующих только в зарубежные стартапы

Венчурные фонды стали больше инвестировать исключительно в российские компании. По итогам трех кварталов года доля фондов, которые делали вложения только в местные проекты, увеличилась в пять раз и достигла 60%. При этом на треть (29%) год к году сократилась доля фондов, финансирующих только в иностранные проекты. Данные отражены в исследовании Softline Venture Partners , с которыми ознакомился RB.RU.

Согласно исследованию, из 60 активных венчурных фондов в 2023 году 36 финансировали только местные компании. В 2022 году их было лишь 7 из 61.

Вместе с тем, сократилось число фондов, которые делали вложения как в отечественные, так и в иностранные компании. В 2022 году их было 15, по итогам трех кварталов текущего года было всего 3 таких фонда из 60 активных.

Тем не менее, продолжают работу венчурные фонды, инвестирующие исключительно в зарубежные проекты. По результатам трех кварталов, таких организаций было 21 из 60 активных. Это на 29% меньше, чем годом ранее.

По словам руководителя Softline Venture Partners Елены Волотовской, многие фонды переориентировались на финансирование российских стартапов. При этом прогнозы компании на восстановление инвестиционной активности основано еще и на том, что некоторым фондам требуется больше времени на обновление стратегии.

В ходе исследования компания сопоставила деятельность высоокоактивных фонов в минувшем году и активных в текущем. Активность оценивалась по наличию и объему инвестиций с января по октябрь 2023 года.

По данным аналитической платформы Dsight, российский венчурный рынок по итогам первого полугодия рухнул в 10 раз. Снижение объема инвестиций год к году составило 21%. Лидерами по числу сделок стали государственные инвесторы.

Ранее в ноября Российская венчурная компания анонсировала запуск академии для обучения игроков венчурного рынка. Первым ее проектом станет курс для управляющих венчурными фондами с фокусом на инвестиции в российские технологические компании.

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