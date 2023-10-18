Российский венчурный рынок в первой половине 2023 года рухнул в 10 раз — Dsight

Денежный объем российского венчурного рынка по итогам первой половины 2023 года рухнул в 10 раз. По данным платформы Dsight, последние полгода стали антирекордными для рынка – инвестиций было всего на $27 млн, падение год к году составило 21% в количестве сделок. Негативный тренд сохранится до конца года, считают эксперты.

Объем российского венчурного рынка в первой половине 2023 года снизился в 10 раз по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составил $27 млн. За первые шесть месяцев было совершено 66 сделок, падение показателя год к году составило 21%, говорится в отчете Dsight.

«С большой вероятностью негативный тренд сохранится до конца 2023 года, а постепенное восстановление рынка начнется в 2024 году при условии стабилизации геополитической ситуации», – отмечается в отчете.

По данным Dsight, объем венчурных инвестиций сократился на всех стадиях. Наибольшее падение пришлось на раннюю и позднюю стадии.

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Частные фонды сократили объем инвестиций в девять раз до $11 млн, но сохранили лидерство в структуре объема инвестиций. На данный момент венчурные инвестиции вышли из приоритета фондов – некоторые из них предпочли выкупать с большим дисконтом уходящие с рынка иностранные компании.

«Этот тренд временный – скоро активы “иностранцев” закончатся, поэтому я бы назвал текущий период этапом перераспределения ресурсов», – отметил венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов.

Лидером по количеству сделок стали государственные инвесторы, количество сделок с их участием выросло на 47% год к году. Однако средний размер сделки в сегменте технологических компаний в первой половине 2023 года сократился в 40 раз с $4 млн до $100 тыс.

Корпорации в свою очередь сместили фокус с инвестирования или покупки компаний в пользу разработки собственных продуктов. Тенденция сохранится до тех пор, пока не наладится геополитическая ситуация, считают в Dsight.

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