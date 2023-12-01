«Мосгорломбард» проведет IPO на Мосбирже в начале декабря. Компания готовится предложить до 322,6 млн акций, сообщается на сайте «Мосгорломбарда».
Размещение запланировано на начало декабря. Перед IPO «Мосгорломбард» проведет допэмиссию. В результате размещения доля акций МГКЛ (материнская компания «Мосгорломбарда») может вырасти до 36%.
В настоящее время в свободном обращении находится 872,9 млн акций МГКЛ номинальной стоимостью одна копейка каждая. Также в свободном обращении 27 430 привилегированных акций, номинальная стоимость которых 100 рублей.
Обыкновенные акции составляют 76,09% капитала МГКЛ, привилегированные — 23,91%.
Компания намерена раздробить привилегированные акции 1 к 100, вследствие чего их номинальная стоимость будет одинаковой.
По итогам девяти месяцев этого года «Мосгорломбард» нарастил выручку на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила ,15 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась за девять месяцев до 55,8 млн рублей.
Ранее в пятницу о проведении IPO объявил «Совкомбанк».
Фото на обложке: eamesBot /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс Такси» заявил о необходимости еще около 80 тыс. водителей для нормализации цен на поездки
- 2 «Совкомбанк» объявил об IPO
- 3 «Вымпелком» приобрел долю в «Новой школе», Bioniq в Абу-Даби: главное 1 декабря
- 4 HealthTech-платформа с российскими корнями Bioniq будет поставлять свои разработки в отели Абу-Даби
- 5 Казначейство выявило потери «Почты России» на 24,5 млрд рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2023
01 декабря 2023
03 декабря 2023