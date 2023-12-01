«Мосгорломбард» проведет IPO на Мосбирже в начале декабря

«Мосгорломбард» проведет IPO на Мосбирже в начале декабря. Компания готовится предложить до 322,6 млн акций, сообщается на сайте «Мосгорломбарда».

Размещение запланировано на начало декабря. Перед IPO «Мосгорломбард» проведет допэмиссию. В результате размещения доля акций МГКЛ (материнская компания «Мосгорломбарда») может вырасти до 36%.

В настоящее время в свободном обращении находится 872,9 млн акций МГКЛ номинальной стоимостью одна копейка каждая. Также в свободном обращении 27 430 привилегированных акций, номинальная стоимость которых 100 рублей.

Обыкновенные акции составляют 76,09% капитала МГКЛ, привилегированные — 23,91%.

Компания намерена раздробить привилегированные акции 1 к 100, вследствие чего их номинальная стоимость будет одинаковой.

По итогам девяти месяцев этого года «Мосгорломбард» нарастил выручку на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила ,15 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась за девять месяцев до 55,8 млн рублей.

Ранее в пятницу о проведении IPO объявил «Совкомбанк».

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