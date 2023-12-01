Новые требования к авторизации на российских сайтах и маркировка безалкогольных напитков: нововведения декабря

В декабре 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов — меняются правила авторизации на российских сайтах, ужесточается контроль за работой рейтинговых агентств, стартует обязательная маркировка безалкогольных напитков. Рассказываем о главном для бизнеса.

Авторизация на российских интернет-ресурсах РФ будет возможна только по местному номеру телефона, с помощью «Госуслуг», единой биометрической или другой системы, которая полностью или на 50% контролируется российской стороной.

В настоящее время Госдума также рассматривает законопроект, который позволит компаниям решить юридические вопросы с российским контролем до конца 2024 года. Предполагается, что изменения позволят защитить персональные данные россиян.

Стартует обязательная маркировка безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье).

(кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье). Ужесточается контроль за работой рейтинговых агентств . ЦБ РФ получил полномочия устанавливать требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам.

. ЦБ РФ получил полномочия устанавливать требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам. Уточняются основания для признания загранпаспортов недействительными. Теперь это могут быть утрата, конец срока действия, прекращение гражданства, подтвержденный факт оформления на основании недостоверных сведений, непередача паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию.

Теперь это могут быть утрата, конец срока действия, прекращение гражданства, подтвержденный факт оформления на основании недостоверных сведений, непередача паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Расширен перечень иностранных квалифицированных специалистов, он начинает действовать с 15 декабря. На них не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.

В обновленном варианте расширен список медперсонала со средним профессиональным образованием. В документе 2022 года значились акушерки и акушеры, медсестры и медбратья, в обновленном списке же подробно прописаны 46 категорий среднего медперсонала, включая операционных медсестер, фельдшеров и специалистов по реабилитации.

Также в нем появились профессии сельского хозяйства: трактористы и трактористы-машинисты. Список профессий в строительной сфере теперь насчитывает не две, а 11 категорий. Также в перечень добавили руководящие позиции в туристической сфере.

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