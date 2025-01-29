Где продавать билеты? 12 сервисов

Разбираем популярные билетные сервисы с точки зрения B2B: тарифы, дополнительные функции и применение для разных мероприятий.

Что нужно, чтобы запустить продажу билетов онлайн

Самостоятельно реализовывать билеты на свое мероприятие можно с помощью ряда инструментов.

Лендинг

Посадочную страницу или отдельный одностраничный сайт можно сверстать на любом конструкторе сайтов, например, Tilda или LP Generator.

Разместите схему зала и рассадки по билетам, если она предполагается. Если мероприятие проходит по сеансам, укажите даты и время.

Помимо общей информации о мероприятии, необходимо добавить призыв к действию и кнопку «Купить» или «Зарегистрироваться».

Аналитика

На странице необходимо установить счетчики: Google.Analytics, «Яндекс.Метрика», а также пиксель ВК.

С помощью полученных данных можно узнать о количестве пользователей, а также особенностях их поведения: сколько времени они проводят на странице и на каком этапе бросают процесс совершения покупки. Это позволит учесть возможные ошибки и повысить вовлеченность посетителей и количество продаж.

Воронки продаж

Необходимо предусмотреть различные воронки для новых пользователей и для тех, кто уже приобретал билеты ранее.

Процессинг заказа

Продумайте, как будут проходить продажи онлайн-билетов:

обработка заказов,

прием платежей,

выдача чеков и QR-кодов, по которым можно попасть на мероприятие.

Наладьте процесс возврата билетов (не забудьте вернуть места в базу для продажи).

Кому будет полезен сервис онлайн-продажи билетов?

Можно задаться вопросом, зачем компаниям обращаться к посредникам, тратиться на комиссию или оплату услуг, если можно было бы устроить продажу билетов на мероприятие непосредственно на своем сайте? Подобные сервисы помогают сэкономить на разработке ПО и модернизации интерфейса сайта, у них много и других преимуществ:

простая настройка;

меньшие затраты (по сравнению с разработкой или покупкой софта);

размещение на афише сайта-распространителя;

техподдержка;

привлекательная «упаковка» билета;

дополнительная реклама и освещение события;

аналитика заказов и продаж.

Билетные сервисы наиболее востребованы в индустрии развлечений, культуры, спорта и туризма. На некоторых сайтах-посредниках можно также генерировать подарочные сертификаты или промокоды на скидку.

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Билетные сервисы пользуются популярностью не только среди заказчиков, но и у потребителей. На сайтах-посредниках удобно сравнить цены, выбрать подходящее мероприятие по дате и месту.

Как выбрать подходящий билетный сервис

Как решить, какой из десятков билетных операторов лучше подойдет для вашего мероприятия? Признаки хорошего сервиса:

можно легко и просто изменить дизайн виджет, встроить его как на сайт, так и на страницу в соцсетях;

создать событие можно как компании, так и физическому лицу;

необязательно создавать отдельный сайт для мероприятия;

допускается неограниченное количество в анкете или форме (но помните, что человек может устать, заполняя длинную анкету);

предусмотрена опция рассмотрения заявок (это подойдет для закрытых мероприятий);

можно продавать билеты не только физическим, но и юридическим лицам — с документооборотом под ключ;

предусмотрена система скидок;

билеты можно продавать по разной стоимости: в зависимости от типа билета, срока продаж (скидки при ранней оплате) или примененного промокода;

можно продавать билеты на определенные места;

срок бронирования билета можно изменить, при этом покупатель получает уведомление о том, что у него есть неоплаченный билет;

можно воспользоваться услугой e-mail-рассылок без отдельного почтового адреса;

есть аналитика: от числа выкупленных билетов до количества открытых писем;

деньги за проданные билеты можно выводить из системы в любой момент;

за день до мероприятия покупателям автоматически рассылается напоминание о предстоящем событии, причем текст письма можно составлять самому;

после мероприятия можно сделать e-mail-рассылку с просьбой оставить отзыв;

для повторяющихся мероприятий можно сделать расписание.

Самые популярные билетные сервисы

Пользователи считают, что этот сайт отлично подходит для покупок билетов на концерт. Помимо этого, на площадке можно приобрести билет в театр и кино, на выставки и фестивали. Это крупнейший российский агрегатор билетов, ежемесячно его посещают более 9 млн человек.

«Яндекс Афиша» интегрирована с другими сервисами компаниями.

Абонентская плата: нет.

Стоимость комиссии: 0,1%-5% (оговаривается с оператором отдельно).

МТС Live

На этой площадке нет сервисного сбора. Пользователи также ценят этот ресурс за удобное мобильное приложение. На МТС Live продаются билеты на многочисленные события: спортивные соревнования, развлекательные шоу, а также на концерты и театральные представления.

Tickets Cloud

Облачный сервис, где можно реализовать билеты для событий любого масштаба. Платформа позволяет не только продавать, но и управлять рекламными кампаниями, запускать рассылки, отслеживать трафик, а также, интегрироваться с ВК, Unisender, TikTok и другими ресурсами, где можно продвигать и рекламировать события.

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Комиссионный сбор 7%, может изменяться в случае больших масштабов.

Один из старейших и проверенных временем сервисов, где нет недостатка в билетах на различные мероприятия. Пользователи оценят интуитивно понятный интерфейс. Ресурс предусматривает комиссионный сбор, однако можно попасть на скидки и акции, которые проводятся регулярно.

Nethouse. События

Это конструктор сайтов, где есть шаблоны для создания лендингов мероприятий. На них можно запустить и продажи онлайн билетов, установив время и дату начала и окончания продаж, допустимые способы приема платежей и другие данные.

Кроме того, можно создать код для встраивания на сайт рекламного блока и публикации его в соцсетях.

Нет абонентской платы.

Сервисный сбор: 4,9%-6,9%

Комиссия за возврат билета: 1%.

Средства выводятся в течение 3 дней после оформления заявки.

Помогает реализовать билеты на самые разные события: транспортные рейсы, турпоездки, концерты, шоу и другие. Организатор может создать собственный дизайн билета и реализовывать его под собственным брендом, на своем домене, используя свою корпоративную почту.

Бесплатно изготавливаются планы залов, ведется подробная статистика о продажах и бронировании, чтобы заранее предусмотреть, что никто не останется без билета.

Фото на обложке: Unsplash

В 2020 году сервис работает только по одному тарифу — Premium. Комиссионный сбор составляет 2,5%, клиентам предоставляется доступ ко всем инструментам.

Timepad

На этом сервисе можно разработать лендинг, добавить форму для регистрации и пригласительные ссылки, а также карту проезда. Помимо собственно продаж, Timepad помогает продвигать мероприятие и позволяет рассылки без создания почтового адреса.

Сервис предлагает три тарифа:

партнерский : 5%-10,5%;

: 5%-10,5%; развлекательный : 1%-4%;

: 1%-4%; благотворительный: 6,5%-8,5%.

На площадке можно реализовывать билеты на события с аудиторией до 1000 человек. Ресурс помогает запускать рекламные кампании и продвигать мероприятие. С Радарио можно продавать билеты не только на самой платформе, но и на партнерских ресурсах: Kassir.ru, Яндекс.Афиша, и других.

Предлагаемые тарифы:

Лайт : 999-1999 рублей (от 250 до 1000 билетов);

: 999-1999 рублей (от 250 до 1000 билетов); Лайт+ : 3999 рублей (1000 билетов);

: 3999 рублей (1000 билетов); Про: от 1% от продаж.

AppEvent

Это модульная платформа, помогающая продать билеты на что угодно: репетиции, тренировки, спортивные события, концерты и представления. Кроме того, на сервисе можно заказать банкетные залы в нужном городе. При бронировании можно получить информацию о загруженности зала, графике мероприятий, свободных датах и времени.

Стоимость тарифов зависит от набора доступных инструментов:

Старт — бесплатно;

Профи — 399 рублей;

Компания — 499 рублей.

На этом сервисе можно продавать билеты на самые разные мероприятия: от концертов в филармониях до туристических поездок. Им могут воспользоваться, как частные, так и государственные организаторы.

Стоимость:

3%-7% от интернет-билета;

при продаже с помощью агентов или через кассы комиссия не берется.

Qtickets

На этом сервисе можно продавать билеты как на однодневные, так и продолжительные и повторяющиеся мероприятия. Qtickets поддерживает оплату банковскими картами (России или зарубежными), через QR-код (СБП) и рассрочка.

Фото в тексте: Unsplash

Qtickets работает по трем тарифам (но не менее 20 рублей с билета):

Start — 5% (при объемах продаж до 1 млн рублей);

— 5% (при объемах продаж до 1 млн рублей); Start (для физлиц) — 8%;

Basic — 4,5% (до 10 млн рублей);

— 4,5% (до 10 млн рублей); Pro — 4% (более 10 млн рублей).

Biletum

С этим сервисом можно сделать брендированный лендинг мероприятия. Продажа билетов предусмотрена непосредственно на посадочной странице. Средства можно вывести по оговоренному графику либо по запросу.

Оплачивать услуги Biletum можно двумя способами:

абонементская плата от $69 в месяц (зависит от числа билетов);

комиссионный сбор 3%-4.5% (зависит от подключенных услуг).

Сервис предусматривает 93 способа оплаты в 64 валютах, включая криптовалюты.

Как повысить продажи билетов

Какие инструменты могут значительно улучшить эффективность продаж онлайн билетов?

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Интернет-маркетинг для малого бизнеса

Продумайте, какие маркетинговые техники вы можете применить, чтобы стимулировать пользователей к покупке билетов. Это могут быть:

более привлекательная цена за раннее бронирование и оплату;

скидки за оптовые покупки;

промокоды и сезонные акции;

бонусы за репосты или комментарии в соцсетях.

Правильно подобранные стратегии помогут реализовать больше билетов.

Рассылки

E-mail-рассылки помогут проинформировать заранее о событии, а также подогреть интерес к нему. А если вы добавите в рассылку форму для регистрации, вы сможете точнее спрогнозировать число участников.

Партнерские сети

Некоторые компании предпочитают не пользоваться сервисами по продаже билетов, а размещать объявления на партнерских сайтах. С одной стороны, так повышается охват и количество показов. С другой стороны, переходя по ссылке «Купить билет», пользователь попадает на виртуальную доску объявлений и может отвлечься на другое мероприятие.

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В отличие от партнерских сетей, ряд билетных сервисов предоставляют возможность осуществлять продажи непосредственно на сайте организатора.

Облачные технологии

Вместо того, чтобы обращаться к сторонним сервисам, можно попробовать решить проблему продаж и оформления билетов самостоятельно с помощью облачных технологий.

Это проще, чем нанимать штат сотрудников или разрабатывать необходимое ПО с нуля. Кроме того, облачные решения не только обеспечивают продажу билетов, но и формируют аналитику: от каналов продаж до количества посетителей.

Социальные сети

Публикация объявлений в соцсетях может убить двух зайцев. Во-первых, вы информируете о предстоящем событии и вовлекаете аудиторию. А во-вторых, можете продать билет в том же посте, разместив кнопку «Купить» или «Зарегистрироваться».

Удобство оплаты

Сделайте покупку билетов комфортной, предоставив как можно больше вариантов оплаты: от терминалов до QR-кодов.

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