Где продавать билеты? 12 сервисов
Разбираем популярные билетные сервисы с точки зрения B2B: тарифы, дополнительные функции и применение для разных мероприятий.
- Истории
Содержание
- Что нужно, чтобы запустить продажу билетов онлайн
- Кому будет полезен сервис онлайн-продажи билетов?
- Как выбрать подходящий билетный сервис
- Самые популярные билетные сервисы
- Как повысить продажи билетов
Что нужно, чтобы запустить продажу билетов онлайн
Самостоятельно реализовывать билеты на свое мероприятие можно с помощью ряда инструментов.
Лендинг
Посадочную страницу или отдельный одностраничный сайт можно сверстать на любом конструкторе сайтов, например, Tilda или LP Generator.
Разместите схему зала и рассадки по билетам, если она предполагается. Если мероприятие проходит по сеансам, укажите даты и время.
Помимо общей информации о мероприятии, необходимо добавить призыв к действию и кнопку «Купить» или «Зарегистрироваться».
Аналитика
На странице необходимо установить счетчики: Google.Analytics, «Яндекс.Метрика», а также пиксель ВК.
С помощью полученных данных можно узнать о количестве пользователей, а также особенностях их поведения: сколько времени они проводят на странице и на каком этапе бросают процесс совершения покупки. Это позволит учесть возможные ошибки и повысить вовлеченность посетителей и количество продаж.
Воронки продаж
Необходимо предусмотреть различные воронки для новых пользователей и для тех, кто уже приобретал билеты ранее.
Процессинг заказа
Продумайте, как будут проходить продажи онлайн-билетов:
- обработка заказов,
- прием платежей,
- выдача чеков и QR-кодов, по которым можно попасть на мероприятие.
Наладьте процесс возврата билетов (не забудьте вернуть места в базу для продажи).
Кому будет полезен сервис онлайн-продажи билетов?
Можно задаться вопросом, зачем компаниям обращаться к посредникам, тратиться на комиссию или оплату услуг, если можно было бы устроить продажу билетов на мероприятие непосредственно на своем сайте? Подобные сервисы помогают сэкономить на разработке ПО и модернизации интерфейса сайта, у них много и других преимуществ:
- простая настройка;
- меньшие затраты (по сравнению с разработкой или покупкой софта);
- размещение на афише сайта-распространителя;
- техподдержка;
- привлекательная «упаковка» билета;
- дополнительная реклама и освещение события;
- аналитика заказов и продаж.
Билетные сервисы наиболее востребованы в индустрии развлечений, культуры, спорта и туризма. На некоторых сайтах-посредниках можно также генерировать подарочные сертификаты или промокоды на скидку.
Фото в тексте: Unsplash
Билетные сервисы пользуются популярностью не только среди заказчиков, но и у потребителей. На сайтах-посредниках удобно сравнить цены, выбрать подходящее мероприятие по дате и месту.
Как выбрать подходящий билетный сервис
Как решить, какой из десятков билетных операторов лучше подойдет для вашего мероприятия? Признаки хорошего сервиса:
- можно легко и просто изменить дизайн виджет, встроить его как на сайт, так и на страницу в соцсетях;
- создать событие можно как компании, так и физическому лицу;
- необязательно создавать отдельный сайт для мероприятия;
- допускается неограниченное количество в анкете или форме (но помните, что человек может устать, заполняя длинную анкету);
- предусмотрена опция рассмотрения заявок (это подойдет для закрытых мероприятий);
- можно продавать билеты не только физическим, но и юридическим лицам — с документооборотом под ключ;
- предусмотрена система скидок;
- билеты можно продавать по разной стоимости: в зависимости от типа билета, срока продаж (скидки при ранней оплате) или примененного промокода;
- можно продавать билеты на определенные места;
- срок бронирования билета можно изменить, при этом покупатель получает уведомление о том, что у него есть неоплаченный билет;
- можно воспользоваться услугой e-mail-рассылок без отдельного почтового адреса;
- есть аналитика: от числа выкупленных билетов до количества открытых писем;
- деньги за проданные билеты можно выводить из системы в любой момент;
- за день до мероприятия покупателям автоматически рассылается напоминание о предстоящем событии, причем текст письма можно составлять самому;
- после мероприятия можно сделать e-mail-рассылку с просьбой оставить отзыв;
- для повторяющихся мероприятий можно сделать расписание.
Самые популярные билетные сервисы
«Яндекс Афиша»
Пользователи считают, что этот сайт отлично подходит для покупок билетов на концерт. Помимо этого, на площадке можно приобрести билет в театр и кино, на выставки и фестивали. Это крупнейший российский агрегатор билетов, ежемесячно его посещают более 9 млн человек.
- «Яндекс Афиша» интегрирована с другими сервисами компаниями.
- Абонентская плата: нет.
- Стоимость комиссии: 0,1%-5% (оговаривается с оператором отдельно).
МТС Live
На этой площадке нет сервисного сбора. Пользователи также ценят этот ресурс за удобное мобильное приложение. На МТС Live продаются билеты на многочисленные события: спортивные соревнования, развлекательные шоу, а также на концерты и театральные представления.
Tickets Cloud
Облачный сервис, где можно реализовать билеты для событий любого масштаба. Платформа позволяет не только продавать, но и управлять рекламными кампаниями, запускать рассылки, отслеживать трафик, а также, интегрироваться с ВК, Unisender, TikTok и другими ресурсами, где можно продвигать и рекламировать события.
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Комиссионный сбор 7%, может изменяться в случае больших масштабов.
Afisha.ru
Один из старейших и проверенных временем сервисов, где нет недостатка в билетах на различные мероприятия. Пользователи оценят интуитивно понятный интерфейс. Ресурс предусматривает комиссионный сбор, однако можно попасть на скидки и акции, которые проводятся регулярно.
Nethouse. События
Это конструктор сайтов, где есть шаблоны для создания лендингов мероприятий. На них можно запустить и продажи онлайн билетов, установив время и дату начала и окончания продаж, допустимые способы приема платежей и другие данные.
Кроме того, можно создать код для встраивания на сайт рекламного блока и публикации его в соцсетях.
- Нет абонентской платы.
- Сервисный сбор: 4,9%-6,9%
- Комиссия за возврат билета: 1%.
- Средства выводятся в течение 3 дней после оформления заявки.
TicketTool.net
Помогает реализовать билеты на самые разные события: транспортные рейсы, турпоездки, концерты, шоу и другие. Организатор может создать собственный дизайн билета и реализовывать его под собственным брендом, на своем домене, используя свою корпоративную почту.
Бесплатно изготавливаются планы залов, ведется подробная статистика о продажах и бронировании, чтобы заранее предусмотреть, что никто не останется без билета.
Фото на обложке: Unsplash
В 2020 году сервис работает только по одному тарифу — Premium. Комиссионный сбор составляет 2,5%, клиентам предоставляется доступ ко всем инструментам.
Timepad
На этом сервисе можно разработать лендинг, добавить форму для регистрации и пригласительные ссылки, а также карту проезда. Помимо собственно продаж, Timepad помогает продвигать мероприятие и позволяет рассылки без создания почтового адреса.
Сервис предлагает три тарифа:
- партнерский: 5%-10,5%;
- развлекательный: 1%-4%;
- благотворительный: 6,5%-8,5%.
«Радарио»
На площадке можно реализовывать билеты на события с аудиторией до 1000 человек. Ресурс помогает запускать рекламные кампании и продвигать мероприятие. С Радарио можно продавать билеты не только на самой платформе, но и на партнерских ресурсах: Kassir.ru, Яндекс.Афиша, и других.
Предлагаемые тарифы:
- Лайт: 999-1999 рублей (от 250 до 1000 билетов);
- Лайт+: 3999 рублей (1000 билетов);
- Про: от 1% от продаж.
AppEvent
Это модульная платформа, помогающая продать билеты на что угодно: репетиции, тренировки, спортивные события, концерты и представления. Кроме того, на сервисе можно заказать банкетные залы в нужном городе. При бронировании можно получить информацию о загруженности зала, графике мероприятий, свободных датах и времени.
Стоимость тарифов зависит от набора доступных инструментов:
- Старт — бесплатно;
- Профи — 399 рублей;
- Компания — 499 рублей.
«Единое поле»
На этом сервисе можно продавать билеты на самые разные мероприятия: от концертов в филармониях до туристических поездок. Им могут воспользоваться, как частные, так и государственные организаторы.
Стоимость:
- 3%-7% от интернет-билета;
- при продаже с помощью агентов или через кассы комиссия не берется.
Qtickets
На этом сервисе можно продавать билеты как на однодневные, так и продолжительные и повторяющиеся мероприятия. Qtickets поддерживает оплату банковскими картами (России или зарубежными), через QR-код (СБП) и рассрочка.
Фото в тексте: Unsplash
Qtickets работает по трем тарифам (но не менее 20 рублей с билета):
- Start — 5% (при объемах продаж до 1 млн рублей);
- Start (для физлиц) — 8%;
- Basic — 4,5% (до 10 млн рублей);
- Pro — 4% (более 10 млн рублей).
Biletum
С этим сервисом можно сделать брендированный лендинг мероприятия. Продажа билетов предусмотрена непосредственно на посадочной странице. Средства можно вывести по оговоренному графику либо по запросу.
Оплачивать услуги Biletum можно двумя способами:
- абонементская плата от $69 в месяц (зависит от числа билетов);
- комиссионный сбор 3%-4.5% (зависит от подключенных услуг).
Сервис предусматривает 93 способа оплаты в 64 валютах, включая криптовалюты.
Как повысить продажи билетов
Какие инструменты могут значительно улучшить эффективность продаж онлайн билетов?
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Интернет-маркетинг для малого бизнеса
Продумайте, какие маркетинговые техники вы можете применить, чтобы стимулировать пользователей к покупке билетов. Это могут быть:
- более привлекательная цена за раннее бронирование и оплату;
- скидки за оптовые покупки;
- промокоды и сезонные акции;
- бонусы за репосты или комментарии в соцсетях.
Правильно подобранные стратегии помогут реализовать больше билетов.
Рассылки
E-mail-рассылки помогут проинформировать заранее о событии, а также подогреть интерес к нему. А если вы добавите в рассылку форму для регистрации, вы сможете точнее спрогнозировать число участников.
Партнерские сети
Некоторые компании предпочитают не пользоваться сервисами по продаже билетов, а размещать объявления на партнерских сайтах. С одной стороны, так повышается охват и количество показов. С другой стороны, переходя по ссылке «Купить билет», пользователь попадает на виртуальную доску объявлений и может отвлечься на другое мероприятие.
Фото на обложке: Unsplash
В отличие от партнерских сетей, ряд билетных сервисов предоставляют возможность осуществлять продажи непосредственно на сайте организатора.
Облачные технологии
Вместо того, чтобы обращаться к сторонним сервисам, можно попробовать решить проблему продаж и оформления билетов самостоятельно с помощью облачных технологий.
Это проще, чем нанимать штат сотрудников или разрабатывать необходимое ПО с нуля. Кроме того, облачные решения не только обеспечивают продажу билетов, но и формируют аналитику: от каналов продаж до количества посетителей.
Социальные сети
Публикация объявлений в соцсетях может убить двух зайцев. Во-первых, вы информируете о предстоящем событии и вовлекаете аудиторию. А во-вторых, можете продать билет в том же посте, разместив кнопку «Купить» или «Зарегистрироваться».
Удобство оплаты
Сделайте покупку билетов комфортной, предоставив как можно больше вариантов оплаты: от терминалов до QR-кодов.
Фото на обложке: Unsplash
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