Где учиться цифровой трансформации

В материале — о том, зачем бизнесу нужны технологии, а также подборка из 15 программ по цифровой трансформации.

Технологии развиваются — вместе с ними должен развиваться и бизнес. За последние десятилетия цифровая трансформация из нишевой инициативы превратилась в фундаментальную потребность. Она необходима бизнесу, чтобы выживать.

Содержание:

Что такое цифровая трансформация и с чего начать?

Сложно дать общее определение термину цифровая трансформация (ЦТ), поскольку для каждой компании она проходит по-разному. В целом, цифровая трансформация предполагает внедрение цифровых технологий во все сферы бизнеса, что коренным образом меняет то, как он функционирует и предоставляет ценность клиентам.

В рамках трансформации организация должна постоянно меняться и экспериментировать, спокойно принимая неудачи. Иногда это означает отказ от устоявшихся бизнес-практик в пользу относительно новых, еще формирующихся. Это помогает сохранять конкурентоспособность.

Технологии — важный элемент ЦТ. Но часто компании нужно в первую очередь отказаться от устаревших процессов и технологий, а не внедрять новые. Важно также предоставить простор для инноваций.

С чего начать? Чтобы успешно трансформировать бизнес-процессы, нужна четкая и эффективная стратегия. Следует опираться на данные и опыт других компаний — этому учат программы по цифровой трансформации.

При разработке стратегии стоит учитывать следующие элементы.

Люди. Цифровая трансформация должна приносить пользу двум группам: сотрудникам и клиентам. Позвольте сотрудникам уделять больше внимания важным задачам, передав цифровым ассистентам повторяющиеся бизнес-процессы, в которых часто допускаются ошибки. Улучшите показатели удержания клиентов, превосходя их ожидания с точки зрения обслуживания.

Данные. В зависимости от отрасли потребуются разные категории данных. Главное — информация должна быть полной и доступной заинтересованным лицам. Данные должны информировать, что и как нужно изменить, а также какие результаты приносит каждая итерация.

Аналитика. Чтобы данные приносили пользу, требуется обработка. Аналитика и моделирование превращают данные в понятные истории, которые включают проблему, предлагаемое решение и обзор того, какие результаты достигнуты и что повторить в будущем. Это помогает понять, какие инициативы успешны или неудачны и что можно улучшить.

Итерации. Цифровая трансформация — непрерывный процесс. Необходимо оценивать изменения и исходя из полученных данных придумывать новые идеи по улучшению.

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Профессиональная переподготовка, дистанционно

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Слушатели изучают основы цифровой экономики и узнают, как трансформировать бизнес в таких условиях.

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Курс позволяет узнать, что такое бизнес-информатика и какие задачи решают менеджеры по информационным технологиям. Знакомит с трендами в развитии технологий и учит применять их в корпоративном управлении.

Онлайн

10 недель

3 600 рублей

На курсе рассказывается, что такое цифровая трансформация, как разработать стратегию для ее успешной реализации и как понять, готова ли к этому процессу компания.

Для начинающих и опытных руководителей, а также студентов старших курсов, изучающих экономику и менеджмент

Онлайн

16 уроков, 7 часов 12 минут видео, 44 теста

Бесплатно

На курсе рассказывается, как управлять цифровой трансформацией организации. Слушатели знакомятся с подходами к ее разработке и реализации, учатся оценивать эффективность этого процесса, выявлять проблемы и риски.

Чем занимается специалист по цифровой трансформации

Такой человек помогает разработать стратегию по цифровизации компании, внедрить в работу новые инструменты и подходы (это могут быть ИИ-ассистенты для сотрудников, системы электронного документооборота, базы данных клиентов и заказов). Специалист должен быть знаком с новейшими технологическими трендами, разбираться в проектном менеджменте, эффективно общаться с людьми и уметь работать с данными.

Перед специалистом по цифровой трансформации стоят разные задачи, но основная цель — улучшить текущие процессы.

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Какие процессы трансформировать?

Не существует универсального подхода к цифровой трансформации — тот, что подходит для одной организации, может не сработать для другой. Тем не менее опыт других компаний может послужить источником вдохновения.

Вот три основных направления цифровой трансформации.

Клиентский опыт — компания стремится лучше понимать клиентов, расширяет свою базу с помощью технологий и создает больше точек соприкосновения с аудиторией.

Операционные процессы — организация улучшает внутренние процессы за счет цифровизации и автоматизации, предоставляет сотрудникам цифровые инструменты, а также собирает данные, чтобы отслеживать производительность и принимать стратегические решения.

Бизнес-модели — компания расширяет свои физические предложения с помощью цифровых инструментов и услуг, внедряет цифровые продукты и предоставляет сервисы, доступные по всему миру.

Чтобы цифровая трансформация прошла успешно, следует проводить ее так, чтобы выделить компанию на рынке. Необходимо продумать, каким будет этот процесс для конкретной организации, и разработать свой подход.

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