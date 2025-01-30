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Где учиться цифровой трансформации

Истории
Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Татьяна Петрущенкова

Технологии развиваются — вместе с ними должен развиваться и бизнес. За последние десятилетия цифровая трансформация из нишевой инициативы превратилась в фундаментальную потребность. Она необходима бизнесу, чтобы выживать.

В материале — о том, зачем бизнесу нужны технологии, а также подборка из 15 программ по цифровой трансформации.

Где учиться цифровой трансформации
  1. Истории

Содержание:

Что такое цифровая трансформация и с чего начать?

Сложно дать общее определение термину цифровая трансформация (ЦТ), поскольку для каждой компании она проходит по-разному. В целом, цифровая трансформация предполагает внедрение цифровых технологий во все сферы бизнеса, что коренным образом меняет то, как он функционирует и предоставляет ценность клиентам.

В рамках трансформации организация должна постоянно меняться и экспериментировать, спокойно принимая неудачи. Иногда это означает отказ от устоявшихся бизнес-практик в пользу относительно новых, еще формирующихся. Это помогает сохранять конкурентоспособность.

Технологии — важный элемент ЦТ. Но часто компании нужно в первую очередь отказаться от устаревших процессов и технологий, а не внедрять новые. Важно также предоставить простор для инноваций.

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С чего начать? Чтобы успешно трансформировать бизнес-процессы, нужна четкая и эффективная стратегия. Следует опираться на данные и опыт других компаний — этому учат программы по цифровой трансформации.

При разработке стратегии стоит учитывать следующие элементы.

  • Люди. Цифровая трансформация должна приносить пользу двум группам: сотрудникам и клиентам. Позвольте сотрудникам уделять больше внимания важным задачам, передав цифровым ассистентам повторяющиеся бизнес-процессы, в которых часто допускаются ошибки. Улучшите показатели удержания клиентов, превосходя их ожидания с точки зрения обслуживания.
  • Данные. В зависимости от отрасли потребуются разные категории данных. Главное — информация должна быть полной и доступной заинтересованным лицам. Данные должны информировать, что и как нужно изменить, а также какие результаты приносит каждая итерация.
  • Аналитика. Чтобы данные приносили пользу, требуется обработка. Аналитика и моделирование превращают данные в понятные истории, которые включают проблему, предлагаемое решение и обзор того, какие результаты достигнуты и что повторить в будущем. Это помогает понять, какие инициативы успешны или неудачны и что можно улучшить.
  • Итерации. Цифровая трансформация — непрерывный процесс. Необходимо оценивать изменения и исходя из полученных данных придумывать новые идеи по улучшению.

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Программы от университетов

«Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» — ЭФ МГУ

  • Для топ-менеджеров, руководителей и владельцев бизнеса
  • Мини-MBA, очно + онлайн-курсы (можно дистанционно)
  • 8 месяцев
  • 390 тыс. рублей

Эта программа по цифровой трансформации основана на опыте лидеров российского и зарубежного бизнеса и помогает освоить современные инструменты управления. Структура та же, что и во время первого года обучения по программе «Инновации и развитие бизнеса».

«Инновации и развитие бизнеса» — ЭФ МГУ

  • Для топ-менеджеров, руководителей и владельцев бизнеса
  • MBA, очно + онлайн-курсы (можно онлайн)
  • 18 месяцев
  • 780 тыс. рублей

Программа обучения основана на опыте российских и зарубежных экспертов и помогает освоить передовые инструменты управления. Чтобы обучаться, нужно проработать на руководящей позиции не менее двух лет.

«Цифровая экономика» — МГИМО и МФТИ

  • Для тех, кто старше 25 лет, имеет высшее образование и опыт работы от трех лет, а также лидерский потенциал и мотивацию к обучению
  • MBA, очно-заочно
  • 20 месяцев
  • 1,5 млн рублей

Курс учит работать с технологиями, лежащими в основе цифровой экономики. Вы научитесь анализировать бизнес-процессы, применять международные практики и использовать новые знания в работе.

«Цифровая трансформация в управлении производством» — РУДН

  • Магистратура, заочно
  • 2 года 6 месяцев
  • 100 тыс. рублей в год

Программа обучает специалистов, способных разрабатывать и применять передовые методы управления и технологического развития на современных промышленных предприятиях. Обучение интерактивное — будут кейсы, тренинги и мастер-классы. Выпускники работают на наукоемких, высокотехнологичных промышленных предприятиях.

«Цифровая трансформация бизнеса» — РЭУ им. Плеханова

  • Бакалавриат, очно
  • 4 года
  • Бюджет или 370 тыс. рублей в год

Курс дает знания в области экономики, стратегического менеджмента и ИТ. Учит находить нестандартные и эффективные решения по цифровой трансформации бизнеса.

Программы от компаний и онлайн-платформ

«Цифровая трансформация в бизнесе» — «Moscow Business Academy»

  • Для специалистов по маркетингу, ИТ и бизнес-аналитике, а также руководителей
  • MBA, дистанционно
  • 18 месяцев
  • 239 800 рублей

Слушатели изучают такие темы, как аналитика данных, разработка стратегии по внедрению технологий и управление этими изменениями. Выпускники смогут использовать цифровые технологии в бизнесе, сохраняя его конкурентоспособность.

«Digital-бизнес» — «Академия Eduson»

  • Для владельцев компаний, а также топ-менеджеров и менеджеров среднего звена
  • Профессиональная переподготовка, дистанционно
  • 312 уроков + 44 практических задания и бизнес-кейса
  • 12 864 рублей в месяц

Вы научитесь работать с инструментами и технологиями цифровой экономики. Погрузитесь в такие темы, как управление проектами, аналитика и риск-менеджмент. Слушатели смогут разрабатывать и реализовывать свои стратегии цифровой трансформации.

«Digital MBA» — «Нетология»

  • Для менеджеров и предпринимателей
  • Онлайн-лекции + воркшопы в кампусе «Нетологии»
  • 7 месяцев
  • Стоимость не указана

На курсе можно узнать, как технологии способствуют росту компании, как руководить командой в цифровой среде и как аналитика помогает принимать решения. Обучение — на русском и английском с синхронным переводом. Курс можно проходить полностью или по модулям, отталкиваясь от стоящих перед бизнесом задач.

«Digital Shift» — «Сколково»

  • Для топ-менеджеров, фаундеров и CEO, а также digital- и product-менеджеров
  • Очно
  • 4 месяца
  • От 1,6 млн рублей (помимо обучения, включены питание, доступ в спорткомплекс и другие бонусы)

Вы узнаете, как при помощи цифровых продуктов и искусственного интеллекта оптимизировать работу и найти новые источники заработка. Участников ждет сообщество единомышленников и возможность в рамках практики начать трансформировать свой бизнес. В новых потоках делается акцент на изучении ИИ.

«Цифровая трансформация бизнеса» — «СберУниверситет»

  • Для фаундеров и руководителей
  • Очно + онлайн
  • 7 месяцев
  • 1,5 млн (помимо обучения, включает проживание в отеле «СберУниверситета», питание в течение очных модулей, тренажерный зал и бассейн)

Курс погружает в инновационные технологии и учит создавать цифровые продукты. Во время обучения слушатели разрабатывают свою стратегию по трансформации процессов в компании.

«Цифровая трансформация информационных систем» — MITM

  • Бакалавриат, дистанционно
  • 4 года 6 месяцев
  • 25 тыс. рублей за семестр или 4 170 рублей в месяц

Вы научитесь создавать и внедрять технологии, которые автоматизируют бизнес-процессы и делают компанию эффективнее. Во время обучения вы будете проектировать информационные системы, программировать на Python, работать с Big Data, облачными сервисами и визуализацией данных.

«Цифровая трансформация бизнеса» — «Инфоурок»

  • Для руководителей и ИТ-специалистов
  • Курс повышения квалификации, заочно
  • 72-180 ак. часов
  • 699 рублей в месяц

Слушатели изучают основы цифровой экономики и узнают, как трансформировать бизнес в таких условиях.

«Цифровая трансформация бизнеса: информационные системы и технологии» — ВШЭ на платформе «Открытое образование»

  • Дистанционно
  • 11 недель
  • 3 600 рублей

Курс позволяет узнать, что такое бизнес-информатика и какие задачи решают менеджеры по информационным технологиям. Знакомит с трендами в развитии технологий и учит применять их в корпоративном управлении.

«Цифровая трансформация бизнеса» — СПбГУ на платформе «Открытое образование»

  • Онлайн
  • 10 недель
  • 3 600 рублей

На курсе рассказывается, что такое цифровая трансформация, как разработать стратегию для ее успешной реализации и как понять, готова ли к этому процессу компания.

«Управление цифровой трансформацией. Проектный подход» — Stepik

  • Для начинающих и опытных руководителей, а также студентов старших курсов, изучающих экономику и менеджмент
  • Онлайн
  • 16 уроков, 7 часов 12 минут видео, 44 теста
  • Бесплатно

На курсе рассказывается, как управлять цифровой трансформацией организации. Слушатели знакомятся с подходами к ее разработке и реализации, учатся оценивать эффективность этого процесса, выявлять проблемы и риски.

Чем занимается специалист по цифровой трансформации

Такой человек помогает разработать стратегию по цифровизации компании, внедрить в работу новые инструменты и подходы (это могут быть ИИ-ассистенты для сотрудников, системы электронного документооборота, базы данных клиентов и заказов). Специалист должен быть знаком с новейшими технологическими трендами, разбираться в проектном менеджменте, эффективно общаться с людьми и уметь работать с данными.

Перед специалистом по цифровой трансформации стоят разные задачи, но основная цель — улучшить текущие процессы.

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Какие процессы трансформировать?

Не существует универсального подхода к цифровой трансформации — тот, что подходит для одной организации, может не сработать для другой. Тем не менее опыт других компаний может послужить источником вдохновения.

Вот три основных направления цифровой трансформации.

  • Клиентский опыт — компания стремится лучше понимать клиентов, расширяет свою базу с помощью технологий и создает больше точек соприкосновения с аудиторией.
  • Операционные процессы — организация улучшает внутренние процессы за счет цифровизации и автоматизации, предоставляет сотрудникам цифровые инструменты, а также собирает данные, чтобы отслеживать производительность и принимать стратегические решения.
  • Бизнес-модели — компания расширяет свои физические предложения с помощью цифровых инструментов и услуг, внедряет цифровые продукты и предоставляет сервисы, доступные по всему миру.

Чтобы цифровая трансформация прошла успешно, следует проводить ее так, чтобы выделить компанию на рынке. Необходимо продумать, каким будет этот процесс для конкретной организации, и разработать свой подход.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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