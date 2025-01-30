Где учиться цифровой трансформации
Технологии развиваются — вместе с ними должен развиваться и бизнес. За последние десятилетия цифровая трансформация из нишевой инициативы превратилась в фундаментальную потребность. Она необходима бизнесу, чтобы выживать.
В материале — о том, зачем бизнесу нужны технологии, а также подборка из 15 программ по цифровой трансформации.
- Истории
Содержание:
- Что такое цифровая трансформация и с чего начать?
- Программы от университетов
- Программы от компаний и онлайн-платформ
- Чем занимается специалист по цифровой трансформации?
- Какие процессы трансформировать?
Что такое цифровая трансформация и с чего начать?
Сложно дать общее определение термину цифровая трансформация (ЦТ), поскольку для каждой компании она проходит по-разному. В целом, цифровая трансформация предполагает внедрение цифровых технологий во все сферы бизнеса, что коренным образом меняет то, как он функционирует и предоставляет ценность клиентам.
В рамках трансформации организация должна постоянно меняться и экспериментировать, спокойно принимая неудачи. Иногда это означает отказ от устоявшихся бизнес-практик в пользу относительно новых, еще формирующихся. Это помогает сохранять конкурентоспособность.
Технологии — важный элемент ЦТ. Но часто компании нужно в первую очередь отказаться от устаревших процессов и технологий, а не внедрять новые. Важно также предоставить простор для инноваций.
С чего начать? Чтобы успешно трансформировать бизнес-процессы, нужна четкая и эффективная стратегия. Следует опираться на данные и опыт других компаний — этому учат программы по цифровой трансформации.
При разработке стратегии стоит учитывать следующие элементы.
- Люди. Цифровая трансформация должна приносить пользу двум группам: сотрудникам и клиентам. Позвольте сотрудникам уделять больше внимания важным задачам, передав цифровым ассистентам повторяющиеся бизнес-процессы, в которых часто допускаются ошибки. Улучшите показатели удержания клиентов, превосходя их ожидания с точки зрения обслуживания.
- Данные. В зависимости от отрасли потребуются разные категории данных. Главное — информация должна быть полной и доступной заинтересованным лицам. Данные должны информировать, что и как нужно изменить, а также какие результаты приносит каждая итерация.
- Аналитика. Чтобы данные приносили пользу, требуется обработка. Аналитика и моделирование превращают данные в понятные истории, которые включают проблему, предлагаемое решение и обзор того, какие результаты достигнуты и что повторить в будущем. Это помогает понять, какие инициативы успешны или неудачны и что можно улучшить.
- Итерации. Цифровая трансформация — непрерывный процесс. Необходимо оценивать изменения и исходя из полученных данных придумывать новые идеи по улучшению.
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Программы от университетов
«Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» — ЭФ МГУ
- Для топ-менеджеров, руководителей и владельцев бизнеса
- Мини-MBA, очно + онлайн-курсы (можно дистанционно)
- 8 месяцев
- 390 тыс. рублей
Эта программа по цифровой трансформации основана на опыте лидеров российского и зарубежного бизнеса и помогает освоить современные инструменты управления. Структура та же, что и во время первого года обучения по программе «Инновации и развитие бизнеса».
«Инновации и развитие бизнеса» — ЭФ МГУ
- Для топ-менеджеров, руководителей и владельцев бизнеса
- MBA, очно + онлайн-курсы (можно онлайн)
- 18 месяцев
- 780 тыс. рублей
Программа обучения основана на опыте российских и зарубежных экспертов и помогает освоить передовые инструменты управления. Чтобы обучаться, нужно проработать на руководящей позиции не менее двух лет.
«Цифровая экономика» — МГИМО и МФТИ
- Для тех, кто старше 25 лет, имеет высшее образование и опыт работы от трех лет, а также лидерский потенциал и мотивацию к обучению
- MBA, очно-заочно
- 20 месяцев
- 1,5 млн рублей
Курс учит работать с технологиями, лежащими в основе цифровой экономики. Вы научитесь анализировать бизнес-процессы, применять международные практики и использовать новые знания в работе.
«Цифровая трансформация в управлении производством» — РУДН
- Магистратура, заочно
- 2 года 6 месяцев
- 100 тыс. рублей в год
Программа обучает специалистов, способных разрабатывать и применять передовые методы управления и технологического развития на современных промышленных предприятиях. Обучение интерактивное — будут кейсы, тренинги и мастер-классы. Выпускники работают на наукоемких, высокотехнологичных промышленных предприятиях.
«Цифровая трансформация бизнеса» — РЭУ им. Плеханова
- Бакалавриат, очно
- 4 года
- Бюджет или 370 тыс. рублей в год
Курс дает знания в области экономики, стратегического менеджмента и ИТ. Учит находить нестандартные и эффективные решения по цифровой трансформации бизнеса.
Программы от компаний и онлайн-платформ
«Цифровая трансформация в бизнесе» — «Moscow Business Academy»
- Для специалистов по маркетингу, ИТ и бизнес-аналитике, а также руководителей
- MBA, дистанционно
- 18 месяцев
- 239 800 рублей
Слушатели изучают такие темы, как аналитика данных, разработка стратегии по внедрению технологий и управление этими изменениями. Выпускники смогут использовать цифровые технологии в бизнесе, сохраняя его конкурентоспособность.
«Digital-бизнес» — «Академия Eduson»
- Для владельцев компаний, а также топ-менеджеров и менеджеров среднего звена
- Профессиональная переподготовка, дистанционно
- 312 уроков + 44 практических задания и бизнес-кейса
- 12 864 рублей в месяц
Вы научитесь работать с инструментами и технологиями цифровой экономики. Погрузитесь в такие темы, как управление проектами, аналитика и риск-менеджмент. Слушатели смогут разрабатывать и реализовывать свои стратегии цифровой трансформации.
«Digital MBA» — «Нетология»
- Для менеджеров и предпринимателей
- Онлайн-лекции + воркшопы в кампусе «Нетологии»
- 7 месяцев
- Стоимость не указана
На курсе можно узнать, как технологии способствуют росту компании, как руководить командой в цифровой среде и как аналитика помогает принимать решения. Обучение — на русском и английском с синхронным переводом. Курс можно проходить полностью или по модулям, отталкиваясь от стоящих перед бизнесом задач.
«Digital Shift» — «Сколково»
- Для топ-менеджеров, фаундеров и CEO, а также digital- и product-менеджеров
- Очно
- 4 месяца
- От 1,6 млн рублей (помимо обучения, включены питание, доступ в спорткомплекс и другие бонусы)
Вы узнаете, как при помощи цифровых продуктов и искусственного интеллекта оптимизировать работу и найти новые источники заработка. Участников ждет сообщество единомышленников и возможность в рамках практики начать трансформировать свой бизнес. В новых потоках делается акцент на изучении ИИ.
«Цифровая трансформация бизнеса» — «СберУниверситет»
- Для фаундеров и руководителей
- Очно + онлайн
- 7 месяцев
- 1,5 млн (помимо обучения, включает проживание в отеле «СберУниверситета», питание в течение очных модулей, тренажерный зал и бассейн)
Курс погружает в инновационные технологии и учит создавать цифровые продукты. Во время обучения слушатели разрабатывают свою стратегию по трансформации процессов в компании.
«Цифровая трансформация информационных систем» — MITM
- Бакалавриат, дистанционно
- 4 года 6 месяцев
- 25 тыс. рублей за семестр или 4 170 рублей в месяц
Вы научитесь создавать и внедрять технологии, которые автоматизируют бизнес-процессы и делают компанию эффективнее. Во время обучения вы будете проектировать информационные системы, программировать на Python, работать с Big Data, облачными сервисами и визуализацией данных.
«Цифровая трансформация бизнеса» — «Инфоурок»
- Для руководителей и ИТ-специалистов
- Курс повышения квалификации, заочно
- 72-180 ак. часов
- 699 рублей в месяц
Слушатели изучают основы цифровой экономики и узнают, как трансформировать бизнес в таких условиях.
«Цифровая трансформация бизнеса: информационные системы и технологии» — ВШЭ на платформе «Открытое образование»
- Дистанционно
- 11 недель
- 3 600 рублей
Курс позволяет узнать, что такое бизнес-информатика и какие задачи решают менеджеры по информационным технологиям. Знакомит с трендами в развитии технологий и учит применять их в корпоративном управлении.
«Цифровая трансформация бизнеса» — СПбГУ на платформе «Открытое образование»
- Онлайн
- 10 недель
- 3 600 рублей
На курсе рассказывается, что такое цифровая трансформация, как разработать стратегию для ее успешной реализации и как понять, готова ли к этому процессу компания.
«Управление цифровой трансформацией. Проектный подход» — Stepik
- Для начинающих и опытных руководителей, а также студентов старших курсов, изучающих экономику и менеджмент
- Онлайн
- 16 уроков, 7 часов 12 минут видео, 44 теста
- Бесплатно
На курсе рассказывается, как управлять цифровой трансформацией организации. Слушатели знакомятся с подходами к ее разработке и реализации, учатся оценивать эффективность этого процесса, выявлять проблемы и риски.
Чем занимается специалист по цифровой трансформации
Такой человек помогает разработать стратегию по цифровизации компании, внедрить в работу новые инструменты и подходы (это могут быть ИИ-ассистенты для сотрудников, системы электронного документооборота, базы данных клиентов и заказов). Специалист должен быть знаком с новейшими технологическими трендами, разбираться в проектном менеджменте, эффективно общаться с людьми и уметь работать с данными.
Перед специалистом по цифровой трансформации стоят разные задачи, но основная цель — улучшить текущие процессы.
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Какие процессы трансформировать?
Не существует универсального подхода к цифровой трансформации — тот, что подходит для одной организации, может не сработать для другой. Тем не менее опыт других компаний может послужить источником вдохновения.
Вот три основных направления цифровой трансформации.
- Клиентский опыт — компания стремится лучше понимать клиентов, расширяет свою базу с помощью технологий и создает больше точек соприкосновения с аудиторией.
- Операционные процессы — организация улучшает внутренние процессы за счет цифровизации и автоматизации, предоставляет сотрудникам цифровые инструменты, а также собирает данные, чтобы отслеживать производительность и принимать стратегические решения.
- Бизнес-модели — компания расширяет свои физические предложения с помощью цифровых инструментов и услуг, внедряет цифровые продукты и предоставляет сервисы, доступные по всему миру.
Чтобы цифровая трансформация прошла успешно, следует проводить ее так, чтобы выделить компанию на рынке. Необходимо продумать, каким будет этот процесс для конкретной организации, и разработать свой подход.
Фото на обложке: fizkes / Shutterstock
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