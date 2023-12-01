Yandex Go завершил процесс локализации в Узбекистане

Международный бренд «Яндекс.Такси» завершил локализацию в Узбекистане. Yandex Go будет работать в республике под управлением ООО «YandexGo UB». Таким образом Yandex Go выполнил выставленные ему налоговые требования.
Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане и начал работу под управлением ООО «YandexGo UB».
С 1 декабря сервис такси ведет учет в соответствии с требования узбекистанского законодательства, предоставляет отчетность, платит установленные законом налоги, сообщили в налоговом комитете.
«Таким образом, Yandex Go выполняет выставленные Налоговым комитетом требования по приведению своей деятельности в соответствие с законодательством», – уточнили в комитете.
В октябре налоговый комитет Узбекистана предупредил Yandex Go о риске блокировки в случае неисполнения ряда требований, относящихся к деятельности организации. После этого сервис зарегистрировался в стране в качестве налогового резидента.
Фото на обложке: Nadya So /
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