«Мы сделаем стритфуд технологичным», — Федор Овчинников рассказал о перезапуске «Донер 42»

Федор Овчинников рассказал о перезапуске сети «Донер 42», теперь она называется «Кебстер!». Раньше кебстерами называлась лепешка в заведениях «Донер 42».
Сообщения о новых вывесках на точках «Донер 42» стали появляться еще осенью, однако Dodo Brands официальных заявлений по этому поводу не делала.
«Донер 42» появился в 2020 году как эксперимент создания цифровой шаурмичной. Но сеть не получила широкой популярности, поэтому в 2022 году Федор Овчинников заявил, что компания не будет развивать концепцию дальше. При этом были планы по выходу в Казахстан, сеть объявляла о продаже франшизы.
Теперь вместо «Донер 42» будет работать «здоровый дискаунтер», рассказал Федор Овчинников в своем Telegram-канале. По его словам, «Кебстер!» предлагает знакомый и безопасный продукт для миллионов людей, для которых разница в 50 рублей имеет значение.
«Будем "дизраптить" с помощью наших любимых технологий: физической кассы — нет, но есть мобильное приложение и цифровые киоски, «умная выдача» и самообслуживание — за счет этого высокая производительность и, соответственно, низкие цены для гостей», — написал Федор Овчинников.
По словам предпринимателя, задача нового проекта состоит в том, чтобы научиться запускать маленькие и высокопроизводительные точки. Основатель Dodo признает, что при реализации допущены ошибки. В частности, клиентам не совсем понятна схема работы заведения («Кебстер!» уже открылся на улице Маросейка).
Концепция проекта предполагает очень маленькую площадь, так что аппараты для заказа и окно выдачи несколько удалены друг от друга, и «люди не понимают, как это работает». Вместе с тем, продолжает Овчинников, спрос увеличивается с каждым днем. Компания обещает 20 декабря внедрить «умную выдачу» на улицу. А о причинах перезапуска Овчинников обещал рассказать позже.
Летом 2023 года Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора Dodo Brands. При этом предприниматель сохранил место в совете директоров компании.
Фото на обложке: Telegram-канал Федора Овчинникова
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