Telegram разрешил расшифровывать аудиосообщения без Premium-подписки

Telegram позволил расшифровывать аудиосообщения без подписки Premium, но не более двух файлов в неделю. Эта опция появилась в последнем обновлении мессенджера. Также Telegram начал рекомендовать каналы по интересам пользователя.

Мессенджер Telegram в последнем обновлении добавил возможность расшифровывать аудиосообщения без подключенной Premium-подписки. Пользователи смогут расшифровывать до двух сообщений в неделю, опции появится у всех пользователей «постепенно», говорится в сообщении Telegram.

Теперь «кружочки» можно публиковать поверх Stories и поместить их в любое место, перед этим отредактировав, а чужие Stories можно пересылать от своего имени, добавив текст, аудио или «кружочек».

Кроме того, Telegram начал рекомендовать соответствующие интересам пользователей каналы на основе «пересечения аудиторий», а также позволил устанавливать индивидуальные обои для каждого чата. Premium-подписчики смогут сделать это и для собеседника.

Фото на обложке: salarko / Shutterstock