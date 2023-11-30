Telegram разрешил расшифровывать аудиосообщения без Premium-подписки

Telegram позволил расшифровывать аудиосообщения без подписки Premium, но не более двух файлов в неделю. Эта опция появилась в последнем обновлении мессенджера. Также Telegram начал рекомендовать каналы по интересам пользователя.
Мессенджер Telegram в последнем обновлении добавил возможность расшифровывать аудиосообщения без подключенной Premium-подписки. Пользователи смогут расшифровывать до двух сообщений в неделю, опции появится у всех пользователей «постепенно», говорится в сообщении Telegram.
Теперь «кружочки» можно публиковать поверх Stories и поместить их в любое место, перед этим отредактировав, а чужие Stories можно пересылать от своего имени, добавив текст, аудио или «кружочек».
Кроме того, Telegram начал рекомендовать соответствующие интересам пользователей каналы на основе «пересечения аудиторий», а также позволил устанавливать индивидуальные обои для каждого чата. Premium-подписчики смогут сделать это и для собеседника.
Фото на обложке: salarko /
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