ФАС признала «Мегафон» виновным в повышении тарифов на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала оператора связи «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов на услуги связи.
«Оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представил службе достаточных оснований для повышения», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
ФАС определит размер штрафа в ходе административного расследования.
В сообщении антимонопольного органа также сообщается, что на заседании комиссии телеком-оператор заявил, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги до 15 февраля 2024 года.
ФАС возбудила дело в отношении оператора «Мегафон» за повышение тарифов на услуги связи в сентябре. Тогда в компании обосновали это ростом затрат, а в ведомстве, в свою очередь, указали на данные финансовой отчетности ПАО «Мегафон», исходя из которой оператор значительно снизил расходы и нарастил чистую прибыль.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
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