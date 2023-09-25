ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении оператора «Мегафон» за повышение тарифов на услуги связи. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Отмечается, что в 2023 году оператор повысил тарифы для более чем 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновав это ростом затрат.
«При этом данные финансовой отчетности ПАО "Мегафон" свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли», — говорится в сообщении ФАС.
Если вина «Мегафона» будет установлена, компания получит штраф.
В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что «пока не получали официального уведомления от ведомства».
- В декабре 2022 года ФАС уже признала «Мегафон» нарушителем и выдала предписание о снижении тарифов. До сих пор предписание ведомства остается неисполненным, компания обжалует его в суде.
- Выручка «Мегафона» в первом полугодии 2023 года по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% год к году. Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
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