Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении оператора «Мегафон» за повышение тарифов на услуги связи. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов на связь