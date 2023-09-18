Рынок назвал платную раздачу интернета со смартфонов «вынужденной мерой»

Телеком-операторы пока не получили от ФАС документы с требованием отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, однако некоторые из них уже назвали платный тетеринг Использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств к услугам сети передачи данных оператора сотовой связи «вынужденной мерой», а эксперты связали его с возросшими расходами на инфраструктуру и спрогнозировали повышение тарифов.

В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») RB.RU сообщили, что «комментировать пока нечего, от ФАС никаких документов по теме пока не получили». «Как поступят — будем изучать», — добавили в компании. В «Мегафоне» также сообщили, что смогут проанализировать последствия требований регулятора и определиться с дальнейшими шагами после того, как увидят полный документ.

Представитель МТС также сообщил, что оператор пока не получил официальное предупреждение от ФАС и определится с дальнейшими действиями позднее. При этом в МТС отметили, что «заранее представили все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС».

В компании также назвали платный тетеринг «вынужденной мерой», которая направлена на «снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета».

«Такая мера не была актуальной еще 5–10 лет назад в начале бурного развития интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузки на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов», — пояснил представитель компании.

В «Теле2» воздержались от комментариев.

Решение ФАС можно считать логичным, учитывая количество жалоб от абонентов, считает специалист юридической компании «Интерцессия» Анастасия Чумак. По ее словам, операторы начали взимать плату за раздачу интернета в одностороннем порядке, что «можно трактовать как нарушение закона о защите прав потребителей».

При этом Чумак отметила, что операторы остро ощущают увеличившиеся расходы на свою инфраструктуру.

«Видение бизнеса в том, что переложить эти расходы на конечного потребителя — логично. Так что можно будет ожидать как введение платы за ряд других услуг, которые раньше входили в тарифный пакет в качестве базовых, так и прямое повышение тарифов», — считает эксперт.

Ранее ФАС выдала «большой четверке» операторов сотовой связи — МТС, «Мегафону», «Билайну» и «Теле2» — предупреждение о плате за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Компании должны отменить ее в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов.

По оценкам опрошенных RB.RU специалистов, функция подключения устройств могла стоить пользователю до 1,5 тыс. рублей в месяц дополнительно к счету за тариф.

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