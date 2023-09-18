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ФАС потребовала от «большой четверки» телеком-операторов отменить плату за раздачу интернета

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Продолжение сюжета от 18.09.2023 Рынок назвал платную раздачу интернета со смартфонов «вынужденной мерой»
Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала так называемой «большой четверке» операторов сотовой связи предупреждение о плате за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств — компании должны ее отменить.

ФАС потребовала от «большой четверки» телеком-операторов отменить плату за раздачу интернета

«МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В случае неисполнения предупреждений ведомство пригрозило возбуждением дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

ФАС запросила у операторов связи информацию о взимание платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в августе 2023 года. Отмечается, что «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили».

  • МТС начал оповещать абонентов о платной раздаче интернета с их устройств в апреле 2023 года. Сообщалось, что при каждом включении «точки доступа» у пользователей будет активироваться спецпакет интернета за 49 рублей.
  • «Билайн» ввел плату за эту услугу еще в 2019 году. СМИ сообщали, что оператор «Теле2» стал взимать по 30 рублей в сутки за включение точки доступа на новых тарифах. RB.RU ранее проверил эту информацию и не обнаружил, чтобы «Теле2» взимал средства за создание точки доступа со смартфона.
  • ФАС в конце августа сообщила, что проверит жалобы пользователей на платную раздачу интернета. 

Фото на обложке: Unsplash

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