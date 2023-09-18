ФАС потребовала от «большой четверки» телеком-операторов отменить плату за раздачу интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала так называемой «большой четверке» операторов сотовой связи предупреждение о плате за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств — компании должны ее отменить.

«МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В случае неисполнения предупреждений ведомство пригрозило возбуждением дел о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС запросила у операторов связи информацию о взимание платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в августе 2023 года. Отмечается, что «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили».

МТС начал оповещать абонентов о платной раздаче интернета с их устройств в апреле 2023 года. Сообщалось, что при каждом включении «точки доступа» у пользователей будет активироваться спецпакет интернета за 49 рублей.

«Билайн» ввел плату за эту услугу еще в 2019 году. СМИ сообщали, что оператор «Теле2» стал взимать по 30 рублей в сутки за включение точки доступа на новых тарифах. RB.RU ранее проверил эту информацию и не обнаружил, чтобы «Теле2» взимал средства за создание точки доступа со смартфона.

ФАС в конце августа сообщила, что проверит жалобы пользователей на платную раздачу интернета.

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