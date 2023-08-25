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ФАС проверит жалобы на платную раздачу интернета со смартфонов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба проверит жалобы пользователей на платную раздачу интернета. Служба направила операторам связи запросы для установления обстоятельств, рассказали РБК в ФАС.

ФАС проверит жалобы на платную раздачу интернета со смартфонов

В апреле плату за использование смартфона для раздачи интернета на другие устройства стал взимать МТС. Оператор уведомил абонентов, что теперь за функцию придется платить.

Ранее включение точки доступа было бесплатным. У абонентов оператора активируется дополнительный пакет стоимостью 49 рублей за 50 Гб с ограничением срока действия на сутки. Тогда в операторе заявили, что платить придется только пользователям с устаревшими тарифами.

Однако теперь, убедился корреспондент РБК, плата за точку доступа распространяется и на другие тарифы. В августе он получил от МТС сообщение о включении дополнительного пакета за 49 рублей в сутки.

«Вы начали раздавать интернет. Это платная услуга. Вы можете прекратить раздачу или продолжить ее, тогда оплата будетсписываться автоматически», — говорилось в сообщении.

На горячей линии оператора разъяснили, плата взимается у абонентов без дополнительных пакетов интернета, например, Premium (249 рублей) или «Режим модема» (199 рублей).

В самом МТС от комментариев изданию отказались.

Эксперты говорят, что примерно каждый пятый пользуется функцией раздачи интернета. В ФАС отметили, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства примут меры реагирования.

«Билайн» ввел плату за эту услугу еще в 2019 году. Как пишет РБК со ссылкой на сообщения на форумах, оператор Tele2 стал взимать по 30 рублей в сутки за включение точки доступа на новых тарифах.

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RB.RU проверил эту информацию и пока не обнаружил, чтобы Tele2 взимал средства за создание точки доступа со смартфона.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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