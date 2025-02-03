T2 запустил единую линию для помощи жертвам мошенников
T2 представил единую линию для своих абонентов, которые столкнулись с мошенниками. С помощью нее пользователи смогут получить консультацию и алгоритм дальнейших действий, рассказали RB.RU в пресс-службе оператора.
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Для обращения за помощью нужно позвонить по номеру 611, после чего клиент попадет на выделенную линию к специалисту. Кроме того, в приложении T2 есть кнопка «Звонили мошенники» — при ее нажатии к чату подключится сотрудник, который поможет разобраться в ситуации по переписке.
Ранее абоненты также могли обратиться на первую линию поддержки и получить помощь после атаки мошенников, но с января T2 выделил для работы с обращениями на эту тему центр компетенций и команду из 300 работников, пояснили в пресс-службе.
Линия поддержки клиентов, которые столкнулись со злоумышленниками, работала в пилотном режиме с декабря. За это время сотрудники дистанционного сервиса помогли более чем 15 тыс. абонентов на горячей линии и 7 тыс. клиентов в чате приложения, рассказали в T2.
Чаще всего абоненты обращались за помощью при попытке мошенников выманить персональные данные для взлома «Госуслуг», получить код для доступа к личному кабинету T2, а также при спам-звонках, смс-спаме и навязчивой рекламе.
В начале февраля в МВД предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники убеждают россиян инвестировать в золотые слитки, чтобы не потерять деньги из-за инфляции и неблагонадежности банковского счета.
Фото на обложке: Thierry Monasse /
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