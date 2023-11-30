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VK назначила новых директоров по продукту соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK назначила новых директоров по продукту социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Оба – Евгений Васильев и Александр Москвичев – действующие сотрудники VK, но на других должностях.

VK назначила новых директоров по продукту соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

У социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» – новые директора по продукту. О назначении сообщили в пресс-службе VK.

Директором по продукту «ВКонтакте» стал Евгений Васильев. Ранее он занимал аналогичную должность в «Одноклассниках». Под руководством Васильева «Одноклассники» обновили «Ленту новостей» и перезапустили сервис «Увлечения». 

Евгений Васильев

В VK Васильев работает с 2022 года. До прихода в компанию он руководил сервисом «Зарплата.ру», который впоследствие купил hh.ru.  

Директором по продукту «Одноклассников» назначили Александра Москвичева. Ранее он отвечал в соцсети за развитие сервисов для общения. Москвичев работает в VK с 2023 года, до прихода в компанию возглавлял «Яндекс.Взгляд» и отвечал за развитие сервиса «Учебник».

Александр Москвичев

В октябре VK назначила двух новых вице-президентов. Это вице-президент по рекламным технологиям Петр Попов и вице-президент, директор по информационной безопасности Антон Карпов. Оба до перехода в VK более 10 лет работали в «Яндексе».

Фото на обложке: An147yus / Shutterstock

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