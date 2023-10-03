VK представила двух новых вице-президентов — оба раньше работали в «Яндексе»

VK объявила о назначениях в руководстве компании — к команде присоединились вице-президент по рекламным технологиям Петр Попов и вице-президент, директор по информационной безопасности Антон Карпов. Оба до перехода в VK более 10 лет работали в «Яндексе».
Как говорится в сообщении холдинга, Попов будет ответственен за развитие рекламного направления — это один из ключевых бизнесов VK. Он займется повышением эффективности рекламных платформ компании и усилением маркетинговых технологий, которые позволяют решать медийные и перформанс-задачи рекламодателей.
Петр Попов. Фото: VK
Антон Карпов будет курировать направление информационной безопасности. Команда под его руководством продолжит развивать программу защиты пользователей и их данных VK Protect, а также будет следить за защищенностью продуктов VK.
Антон Карпов. Фото: VK
До перехода в VK Петр Попов более 10 лет работал в «Яндексе», где занимался развитием поисковых и рекламных технологий. Карпов так же, как и Попов, перешел из «Яндекса», где более 10 лет занимал должность главы службы безопасности и отвечал за информационную, физическую и экономическую безопасность компании.
Алексей Волков, который ранее занимал должность вице-президента, директора по информационной безопасности VK, решил покинуть холдинг и продолжить карьеру за пределами VK, отмечается в сообщении.
Фото на обложке: VK
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