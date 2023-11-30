Суд оштрафовал Apple на 12 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Москвы признал Apple виновной в повторном отказе локализовать данные россиян — американская корпорация оштрафована на 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Московские суды общей юрисдикции.
«Apple Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей», — говорится в сообщении.
Максимальный штраф по этой статье составляет 18 млн рублей.
Apple получила первый штраф за отказ локализовать данные россиян в июле 2022 года. Тогда его размер составил 2 млн рублей. Вместе с Apple тогда же были оштрафованы Zoom и компания Ookla, владеющая сервисом для измерения скорости интернета SpeedTest.
Фото на обложке: Unsplash
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