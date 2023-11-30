«Ростелеком» повысит на 10% тарифы для операторов

«Ростелеком» повысит тарифы для операторов. К началу 2024 года цены на услуги российской телекомкомпании конкурентам могут вырасти до 10%. Об этом говорится в проекте приказа Минцифры, узнал «Коммерсантъ».

Ведомство поддержало предложение «Ростелекома» о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика для мобильных операторов. Здесь говорится о суммарном уровне инфляции, который за три года составил 32%.

Инициатором повышения выступает сам «Ростелеком». Предыдущее повышение тарифов было заявлено осенью 2021 года — провайдер просил повысить стоимость своих услуг на 6,5% «в связи с развитием сетей связи», но документ в итоге не был принят.

На фоне кадрового дефицита «Ростелеком» планирует в течение двух-трех лет возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями. Идея относится к платформе полного цикла разработки ПО «Лукоморье»: решение будет закрывать разработку в том числе в области бизнес-анализа, проектирования, тестирования и создания документации. По оценкам аналитиков, такая разработка «на старте» может обойтись «Ростелекому» в сумму от 1,5 млрд рублей.

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