«Яндекс» начнет сдавать в аренду своих роботов-доставщиков

«Яндекс» запланировал расширить флот роботов-доставщиков в два раза — со 130 до 260 в 2024 году — и начать сдавать их в аренду. Об этом RB.RU сообщил представитель «Яндекса».

Компания будет сдавать роботов роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки «последней мили» — до конечного потребителя на расстояние до двух километров.

Также расширять доставку роботами будут «Яндекс Еда» и «Лавка».

«Яндекс» берет на себя техническую поддержку, гарантийное обслуживание, а также создание высокоточных карт, которые позволяют роботам ориентироваться в городе.

В настоящее время компания обсуждает внедрение роботов для доставки товаров с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания.

По оценкам «Яндекса», примерно 15 роботов-доставщиков достаточно, чтобы доставлять еду и продукты в жилом районе с населением в пять тысяч человек.

Среди других потенциальных клиентов «Яндекса» — отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

«Мы работаем над тем, чтобы к 2025 году стоимость доставки роботами не превышала стоимости обычной доставки или была ниже. Для этого коэффициент загруженности робокурьера должен быть не ниже 80% — это 12-15 доставок в день», — говорится в сообщении компании.

«Яндекс» запустил роботов-доставщиков в 2019 году. Они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, а также городе Мурино в Ленинградской области. Программное обеспечение и большинство компонентов робота разработаны самим «Яндексом».

Фото на обложке: «Яндекс»