Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«СПБ Биржа» намерена добиться от OFAC разблокировки активов клиентов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«СПБ Биржа» намерена добиться от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) разрешения на вывод активов клиентов, заявил гендиректор площадки Евгений Сердюков. Биржа опубликовала в своем telegram-канале ролик, в котором Сердюков разъясняет дальнейшие планы площадки в связи с санкциями.

«СПБ Биржа» намерена добиться от OFAC разблокировки активов клиентов

По словам гендиректора «СПБ Биржи», площадка собирается вернуть активы в полном объеме. Сейчас проводится активная работа с командой международных юристов, специализирующихся на санкциях. Эксперты помогают разработать сценарии разморозки клиентских активов 

«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США», — сказал Сердюков. 

Он также подчеркнул, что биржа не планирует ни ликвидацию, ни банкротство, а напротив, работает над новыми проектами по торгам в российской валюте. О реализации таких задач можно будет говорить после разблокировки активов клиентов. Однако по предварительным расчетам, такие торги могут запустить уже в начале 2024 года.

  • «СПБ Биржа» попала под американские санкции 2 ноября. Занесение в SDN-лист означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. В связи с этим площадка была вынуждена приостановить торговлю иностранными ценными бумагами.
  • 27 ноября стало известно о заявлении на банкротство биржи. В Арбитражном суде Москвы заявили, что не приняли заявление, а сама биржа не подтвердила его подачу. Тем не менее, рынок отреагировал на новость, акции биржи падали более чем на 30%.
  • В конце месяца ЦБ охарактеризовал случай с фейковым банкротством как действие, «близкое к преступлению». Факт подачи заявления будут изучать правоохранительные органы, а ЦБ, в свою очередь, оценит ситуацию с точки зрения манипулирования рынком.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В ЦБ назвали случай с фейковым банкротством СПБ Биржи «близким к преступлению»
  2. 2 Компания из ОАЭ стала владельцем «Алкогольной сибирской группы»
  3. 3 Каждый седьмой россиянин выбирает реплики западных брендов
  4. 4 «Ростелеком» повысит тарифы для операторов, первый штраф за нарушение маркировки рекламы: главное 30 ноября
  5. 5 На «Авито» вырос спрос на бренды российских дизайнеров
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2023

Долина Стартапов

30 ноября 2023

Yandex Cloud Boost

30 ноября 2023

Отбор стартапов для финансирования

Все ВОЗМОЖНОСТИ