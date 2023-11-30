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Новая функция энергосбережения в Windows 11 позволит продлить срок службы аккумулятора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft тестирует в Windows 11 новую функцию энергосбережения, которая позволит продлить срок службы аккумулятора. Пользователь сможет на время отключать самые энергоемкие процессы и часть неактивных приложений.

Новая функция энергосбережения в Windows 11 позволит продлить срок службы аккумулятора

Microsoft начала тестировать на ограниченном количество пользователей новую функцию энергосбережения. На данный момент она доступна только инсайдерам Canary Channel в тестовой сборке, говорится в блоге Microsoft.

Функция позволит на время отключать энергоемкие процессы, например, синхронизацию электронной почты, обновления живых плиток и выгружать из памяти неактивные приложения. Это позволит продлить срок службы аккумулятора.

Новый энергосберегательный режим можно включить как самостоятельно, так и настроить его автоматическую активацию при определенном уровне заряда батареи. 

Ранее стало известно, что Microsoft приступила к распространению Windows 11 23Н2 с ИИ-помощником Copilot. Компания намерена также добавить эту функцию в операционную систему Windows 10 в ближайшем обновлении.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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