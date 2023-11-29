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«Азбука вкуса» будет выращивать овощи под собственным брендом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Торговая сеть «Азбука вкуса» решила выращивать овощи под собственным брендом. Первый урожай картофеля поступит в магазины под брендом «Мосальский огород». Объем инвестиций в проект и размер урожая компания не раскрывает, узнали «Ведомости».

«Азбука вкуса» будет выращивать овощи под собственным брендом

«Азбука вкуса» – российская розничная компания. Ей принадлежат 170 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru, свое кулинарное производство и СТМ, ресторан «АВ Гранд-кафе». Выручка составила 77,2 млрд рублей в 2022 году.

В октябре «Азбука вкуса» запустила производство БАДов под собственной торговой маркой — «Азбука Life». Биодобавки выпускают на мощностях французской Irati. Стоимость в рознице будет варьироваться от 1,2 тыс. до 2,7 тыс. рублей. По данным DSM Group, в августе 2023 года средняя стоимость упаковки БАДа составила 347 рублей, рост — 22% год к году.

Фото на обложке: «Азбука вкуса» / VK

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