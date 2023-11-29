«Азбука вкуса» будет выращивать овощи под собственным брендом

Торговая сеть «Азбука вкуса» решила выращивать овощи под собственным брендом. Первый урожай картофеля поступит в магазины под брендом «Мосальский огород». Объем инвестиций в проект и размер урожая компания не раскрывает, узнали «Ведомости».
«Азбука вкуса» – российская розничная компания. Ей принадлежат 170 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru, свое кулинарное производство и СТМ, ресторан «АВ Гранд-кафе». Выручка составила 77,2 млрд рублей в 2022 году.
В октябре «Азбука вкуса» запустила производство БАДов под собственной торговой маркой — «Азбука Life». Биодобавки выпускают на мощностях французской Irati. Стоимость в рознице будет варьироваться от 1,2 тыс. до 2,7 тыс. рублей. По данным DSM Group, в августе 2023 года средняя стоимость упаковки БАДа составила 347 рублей, рост — 22% год к году.
Фото на обложке: «Азбука вкуса» / VK
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