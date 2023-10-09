«Азбука вкуса» запустила продажи собственной марки БАДов

Торговая сеть «Азбука вкуса» запустила производство БАДов под собственной торговой маркой — «Азбука Life». Биодобавки выпускают на мощностях французской Irati. Стоимость в рознице будет варьироваться от 1,2 тыс. до 2,7 тыс. рублей.
Цены на биодобавки «Азбуки вкуса» выше средних. Это связано с производством за рубежом, себестоимость которого растет в периоды нестабильного курса рубля, отметили собеседники «Коммерсанта».
По данным DSM Group, в августе 2023 года средняя стоимость упаковки БАДа составила 347 рублей, рост — 22% год к году.
- Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb в феврале перестал доставлять товары в Россию, Украину, Беларусь и Молдову «в связи с логистическими проблемами».
- Еще ранее, в январе, iHerb попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. До этого суд установил, что качество и маркировка некоторых товаров американского интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.
Фото на обложке: «Азбука вкуса» / VK
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