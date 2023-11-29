«Сбер» сменил главу розничного брокерского бизнеса. Направление возглавила Аиша Кубезова, которая ранее была руководителем дивизиона «СберИнвестор». Кубезова работает в «Сбере» с 2022 года, до прихода в организацию была заместителем гендиректора компании «Открытие Инвестиции».
Направление розничного брокерского бизнеса Сбербанка возглавила Аиша Кубезова. Об этом сообщил РБК, назначение подтвердили в организации.
Кубезова назначена на должность директора управления электронных рынков. Ранее она возглавляла дивизион «СберИнвестора».
В Сбербанке Кубезова работает с 2022 года, до прихода в эту организацию была заместителем гендиректора «Открытие Инвестиций».
В октябре Сбербанк первым из российских банков получил в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора. Подобные лицензии выдаются в стране только государственным и связанным с ними иностранным инвесторам.
Фото на обложке: rafapress /
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