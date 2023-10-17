Сбербанк первым из российских банков получил в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора

Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, таким образом банк стал первой российской кредитной организацией с таким статусом в этой стране. Соответствующая карточка появилась в списке инвесторов на сайте Национального фондового депозитария.
Как сообщает индийское издание Business Standart, подобные лицензии выдаются в стране только государственным и связанным с ними иностранным инвесторам.
В самом «Сбербанке» подтвердили получение лицензии и указали, что она дает возможность участвовать в торгах, а также инвестировать в валютные, товарно-сырьевые и прочие активы.
Лицензия FPI первой категории, которую выдали банку, позволяет придерживаться более мягких правил раскрытия бенефициарной собственности. Также с такой лицензией можно получить налоговые льготы и подписываться на иностранные производные инструменты на основе индийских акций.
В числе портфельных инвесторов в Индии — четыре российских небанковских представителя. Это «Альфа-Капитал», УК «Первая», а также Игорь Носков и Всеволод Розанов.
Ранее Сбербанк запустил переводы в рупиях в индийские банки по номеру счета. Также компания нацелилась на открытие в Бангалоре IT-хаба с собственным ЦОДом.
Фото на обложке: 24K-Production /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Совершить прорыв: трекинг как инструмент ускорения бизнеса
- 2 Новая долина: как индийские стартапы меняют рынок венчурных инвестиций в 2023 году
- 3 «Индия требует терпения»: основатель облачного сервиса о местной культуре потребления и первых продажах на рынке
- 4 Нужно понравиться маме, или Чего ждать от найма ИТ-персонала в Индии
- 5 Не зная броду, не суйся в пучину Индийского океана: что нужно знать о пиаре в Индии
ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября 2023
19 октября 2023
20 октября 2023