Сбербанк первым из российских банков получил в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора

Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, таким образом банк стал первой российской кредитной организацией с таким статусом в этой стране. Соответствующая карточка появилась в списке инвесторов на сайте Национального фондового депозитария.

Как сообщает индийское издание Business Standart, подобные лицензии выдаются в стране только государственным и связанным с ними иностранным инвесторам.

В самом «Сбербанке» подтвердили получение лицензии и указали, что она дает возможность участвовать в торгах, а также инвестировать в валютные, товарно-сырьевые и прочие активы.

Лицензия FPI первой категории, которую выдали банку, позволяет придерживаться более мягких правил раскрытия бенефициарной собственности. Также с такой лицензией можно получить налоговые льготы и подписываться на иностранные производные инструменты на основе индийских акций.

В числе портфельных инвесторов в Индии — четыре российских небанковских представителя. Это «Альфа-Капитал», УК «Первая», а также Игорь Носков и Всеволод Розанов.

Ранее Сбербанк запустил переводы в рупиях в индийские банки по номеру счета. Также компания нацелилась на открытие в Бангалоре IT-хаба с собственным ЦОДом.

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