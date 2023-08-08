Сбербанк запустил переводы в рупиях в индийские банки по номеру счёта

Сбербанк запустил переводы рупий по номеру счёта в банки Индии. Минимальная сумма платежей составит 50 тыс. рупий или рублей в зависимости от валюты перевода.

Банк будет взимать комиссию 1% от суммы перевода. Операция осуществляется в период до трёх рабочих дней. Как уточнили в кредитной организации, если клиент хранит средства на счету в индийских рупиях, то перевод будет производиться в этой валюте. Если на счету российская валюта, перевод уйдёт в рублях.

«Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счёта в банки Индии. Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" (на устройствах с Android - от версии 14.4 и выше, с iOS — от 14.11 и выше) или веб-версию интернет-банка», — сказано в сообщении банка.

Ранее ВТБ начал открывать для розничных клиентов счета в индийских рупиях. В банке отметили, что следующим шагом станут переводы в Индию. Пока прямые переводы ВТБ в Индию доступны только для малого и среднего бизнеса.

Фото на обложке: Travis182 / Shutterstock