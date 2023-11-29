«Средний чек» хищения у клиентов российских банков опустился до минимума

В третьем квартале сумма похищенных мошенников денег у клиентов российских банков составила 12,4тыс. рублей. Это минимальное значение с 2021 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России, передает «Прайм».

В первом квартале средний чек составлял 18 тыс. рублей, тогда мошенники похитили рекордную за квартал сумму денег – 4,5 миллиарда рублей.

По словам аналитиков, уменьшение средней суммы похищенных средств связана, во-первых, с усилием банков по предотвращению телефонного мошенничества с применением приемов социальной инженерии, а, во-вторых, с тем, что граждане становятся менее чувствительны именно к телефонным звонкам.

«Сбер» в сентябре объявил о запуске сервиса по защите клиентов от мошенников в мессенджерах. Ранее «Тинькофф» планировал запустить сервис по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией.

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