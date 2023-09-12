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«Сбер» запустит сервис для защиты клиентов от мошенников в мессенджерах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» скоро запустит сервис по защите клиентов от мошенников в мессенджерах. Об этом пишет ТАСС со ссылко на председателя правления банка Станислава Кузнецова.

«Сбер» запустит сервис для защиты клиентов от мошенников в мессенджерах

Банк недавно запустил сервис «Сообщите о мошенничестве» в новом формате. Клиенты смогут выбрать способ связи, который использовали злоумышленники — звонок, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», Viber, сайт, электронный кошелек, e-mail или другое, указать, кем представились мошенники — служба безопасности, госучреждение, полиция, операторы связи, дату и детали события.

В конце августа «Тинькофф» объявил о запуске сервиса по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией.

Клиент сможет вернуть деньги, если кража произошла во время разговора с мошенником по номеру «Тинькофф Мобайла», а злоумышленник действовал по классическому сценарию — представился сотрудником банка, сотового оператора, правоохранительных органов и т. д.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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