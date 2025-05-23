«СберАвто» запустил новую услугу по безопасной покупке автомобилей из-за границы

Сервис для автолюбителей в экосистеме «Сбера» «СберАвто» запустил услугу, обеспечивающую безопасный и удобный заказ автомобилей иностранных брендов. Теперь покупка редких модификаций и премьер, которые еще не представлены на российском рынке, стала более доступной и безопасной, рассказали Русбейс в компании.

Процесс заказа включает заявку на подбор автомобиля, после чего личный помощник «СберАвто» предложит подходящие варианты — как новые автомобили от официальных дилеров, так и проверенные подержанные машины с детальной диагностикой. После выбора автомобиля, клиент получит подробный расчет всех затрат, включая покупку, доставку и таможенные пошлины. Весь процесс оплаты проходит через защищенные каналы, а после доставки автомобиля в Россию специалист сервиса проконтролирует все этапы, включая растаможивание.

Кроме основной услуги, предлагаются дополнительные возможности, такие как оформление страховки и кредита, а также помощь в продаже старого автомобиля. Гарантии по доставке автомобиля обеспечиваются юридическими обязательствами между всеми участниками сделки, а сама машина застрахована на всем пути следования. Пока доставка осуществляется в Москву и Санкт-Петербург, но в будущем планируется расширение географии.

В конце февраля в сервисе появился ИИ-помощник для подбора автомобиля. Он оценивает запросы пользователей, учитывая их контекст, а затем предлагает подходящие модели машин.

Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock / FOTODOM